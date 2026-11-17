По ее словам, второе пройдет с 1 апреля, когда на 3,3% увеличат профильные коэффициенты. Это связано с ростом доходов Пенсионного фонда на фоне роста зарплат россиян.



Причем 1 февраля собираются поднять и фиксированную выплату к страховой пенсии.



Депутат объяснила, что общее повышение за год в натуральном выражении по средней страховой пенсии составит около 2,5 тыс. рублей, в процентах — 10,3%. Это касается и работающих, и неработающих пенсионеров.



К концу года страховая пенсия по старости для последних в среднем составит 30 тыс. рублей.



Недавно сообщали, что в России хотят индексировать недоплаченные выплаты.

