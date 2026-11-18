В Пентагоне поддержали удары ВСУ по России
Американские власти поддерживают способность Вооруженных сил Украины наносить удары средней дальности вглубь территории России, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление замминистра войны по политическим вопросам Элбриджа Колби.
Он указал, что Вашингтон сосредоточен на поддержке способности Киева защищать себя.
При этом Колби постарался уйти от вопросов, которые касались предоставления Киеву спутниковой связи Starshield.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на новые ограничениях работы Starshield на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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