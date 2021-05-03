В Госдуме предупредили, что Зеленский затруднит вероятность встречи с Путиным после отказа Пушилину

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН спрогнозировал возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. По мнению депутата Госдумы, украинский лидер попытается снова уклониться от диалога.

«До сих пор линия Украины состояла в том, чтобы уходить от любых контактов, тем более официальных, контактов с руководством непризнанных республик. В данном случае Денис Пушилин делает ход навстречу и пытается добиться начала диалога. В силу всех предыдущих действий Зеленского я не уверен, что он захочет изменить предыдущую позицию. Он пуще огня боится быть обвиненным в слабости перед лицом ДНР, ЛНР, России. Его главный приоритет – не показаться слабым, не подвергнуться атаке со стороны националистов, которых он пытается всячески ублажать, и Зеленский, думаю, уклонится от разговора с Пушилиным. Следующий шаг за Зеленским, что он предпочтет: то, к чему все время призывал – к ревизии Минских соглашений, но на основе контактов с другой стороной, или подтвердит прежнюю позицию и откажется напрямую разговаривать с Донецком и Луганском и будет настаивать на разговоре с Россией?» - обозначил выбор украинского президента парламентарий.