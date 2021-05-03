В Госдуме предупредили, что Зеленский затруднит вероятность встречи с Путиным после отказа Пушилину

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН объяснил последствия отказа Зеленского от встречи с Пушилиным по Минским соглашениям.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения конфликта в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Пушилин отметил, что украинские власти не связывались с ним. Глава ДНР добавил, что готов не только к проведению переговоров с лидером Украины, но и к мирному урегулированию конфликта, пишут «Известия».

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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН спрогнозировал возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. По мнению депутата Госдумы, украинский лидер попытается снова уклониться от диалога.

«До сих пор линия Украины состояла в том, чтобы уходить от любых контактов, тем более официальных, контактов с руководством непризнанных республик. В данном случае Денис Пушилин делает ход навстречу и пытается добиться начала диалога. В силу всех предыдущих действий Зеленского я не уверен, что он захочет изменить предыдущую позицию. Он пуще огня боится быть обвиненным в слабости перед лицом ДНР, ЛНР, России. Его главный приоритет – не показаться слабым, не подвергнуться атаке со стороны националистов, которых он пытается всячески ублажать, и Зеленский, думаю, уклонится от разговора с Пушилиным. Следующий шаг за Зеленским, что он предпочтет: то, к чему все время призывал – к ревизии Минских соглашений, но на основе контактов с другой стороной, или подтвердит прежнюю позицию и откажется напрямую разговаривать с Донецком и Луганском и будет настаивать на разговоре с Россией?» - обозначил выбор украинского президента парламентарий.

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Константин Затулин считает, что отказавшись от диалога с Пушилиным, Зеленский затруднит себе путь к диалогу и возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Он не отменяет напрочь возможность встречи двух президентов. Потому что, как говорил президент России Владимир Путин, есть масса проблем в российско-украинских отношений, которые надо было бы совместно обсудить. Но отказ Зеленского (от встречи с Пушилиным – прим. НСН) безусловно означает, что Зеленский по-прежнему не готов обсуждать конфликт с теми, кто в нем участвует, а хочет переложить разговор на встречу с Путиным, от чего Путин, как вы знаете отказывается, и считает это принципиальным», - подчеркнул законодатель.

Ранее Кремль не раз подчеркивал, что Москва не является стороной конфликта на Донбассе. Во время переговоров президентов России и Франции «Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, игнорирует положения Минских соглашений», сообщил Кремль.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:Минские СоглашенияВойна В ДонбассеДонбассКонстантин ЗатулинДенис ПушилинВладимир ЗеленскийВладимир Путин
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