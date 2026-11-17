Сообщения могут поступать даже от знакомых, чьи учетные записи уже попали в руки злоумышленников. Ссылка ведет на фальшивый ресурс, внешне напоминающий платформу для сбора подписей. Для подтверждения участия там просят авторизоваться через Telegram или «Госуслуги», указать номер телефона и одноразовый код из СМС или мессенджера.



Получив код для входа в последний, аферисты могут подключиться к чужому аккаунту. Если включена двухэтапная аутентификация, они могут попытаться дополнительно выманить пароль. После захвата профиля неизвестные получают доступ к переписке и контактам, рассылают аналогичные сообщения от имени жертвы. Также мошенники могут просить его знакомых перевести деньги.



Силаев предупредил, что внешний вид сайта не гарантирует его подлинность. Злоумышленники могут скопировать оформление известных сервисов. Перед переходом по ссылке необходимо проверять адрес страницы, а если сообщение пришло от знакомого — связываться с ним другим способом и уточнять, действительно ли он отправлял просьбу.



Если пользователь уже ввел код авторизации, эксперт рекомендует открыть настройки Telegram, перейти в раздел «Устройства» и завершить все неизвестные сеансы. После этого следует включить двухэтапную аутентификацию или сменить дополнительный пароль. При раскрытии данных от «Госуслуг» нужно восстановить контроль над учетной записью через официальный сервис, сменить пароль, проверить контактные данные и историю действий.

