«Не дорогой брат?»: Что стоит за пикировкой Пескова с Кадыровым

«НЕ ДОРОГОЙ БРАТ»

Пикировка Пескова и Кадырова началась 29 марта.

В этот день пресс-секретарь президента весьма своеобразно высказался о присвоении Кадырову звания генерал-лейтенанта.

«Я пока не могу ничего сказать, потому что я не видел указа. Как только мы увидим указ, если он не закрытый, он будет опубликован», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о высоком звании Кадырова.

2 апреля Песков сказал, что не считает «врагами государства» людей, уехавших из России на фоне спецоперации на Украине из-за «испуга».

«У нас есть люди, которые испугались. Когда все началось, они испугались. Кто-то из них уехал, сказал, что я еду в длительный отпуск, кто-то еще что-то. И все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства», - сказал представитель Кремля в интервью телеканалу «Беларусь-1».

На следующий день Кадыров прокомментировал и это, и «генеральское» заявление Пескова. При этом глава Чечни, часто использующий в Telegram формулировку «дорогой брат», не стал применять ее в отношении пресс-секретаря президента.

«Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причём громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадёт, вернуться обратно, как ни в чем не бывало. Рабочая схема, используйте. Примерно так сделал Иван Ургант, за что получил недавно от Дмитрия Пескова оценку "большой патриот". Так легко быть патриотом, правда? Это вам не с обмундированием бегать между кирпичных груд и бетонных стен. И не в окопе холодном сидеть по несколько суток. Видимо, мы не заметили, как произошла переоценка самого понятия "патриотизм"», - написал Кадыров, выделив свое сообщение жирными буквами.

Он также признался, что удивился словам Пескова о присвоении генеральского звания.

«Я на самом деле удивился, когда Песков не прокомментировал присвоение мне звания генерал-лейтенанта якобы из-за того, что не видел указа. Мы тут со всеми силовиками и добровольцами проведением спецоперации занимаемся днем и ночью. Можно же было как-то подбодрить или как-то поделикатнее прокомментировать, а не это ваше "не видел указа"», - подчеркнул Кадыров.

При этом глава Чечни назвал «не созревшей» шкалу приоритетов Пескова, призвав с этим «что-то делать».

«Странное все-таки мышление ныне. Героев не могут называть героями, генералов не называют генералами, малодушных беглецов нарекают патриотами и даже большими. Шкала приоритетов у Пескова какая-то не созревшая. Надо с этим что-то делать...», - указал Кадыров.

После этого слова Кадырова прокомментировал уже Песков.

«Соревнование в том, кто больше является патриотом, наверное, вряд ли нужно, тем более в такой момент, когда мы все должны быть объединены, что, собственно, и происходит, вокруг нашей страны, нашего президента, в таких сложных условиях, с которыми мы сейчас сталкиваемся», - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о патриотизме и словах Кадырова.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что не может быть «двойного прочтения» у слова патриотизм.

«Патриотизм - это любовь к своей Родине и готовность на любые жертвы для своей страны, когда это требуется», - разъяснил Песков.