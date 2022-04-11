«Не дорогой брат?»: Что стоит за пикировкой Пескова с Кадыровым
Кадыров призывает что-то делать с «несозревшей» шкалой ценности Пескова, Турчак напоминает о «меме Милюкова», а сам представитель Кремля красноречиво отмалчивается.
На фоне спецоперации на Украине в апреле начала развиваться негласная конфронтация между пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Кадыров все чаще критикует заявления представители Кремля, при этом Пескову недавно досталось и от секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.
МОЛЧАНИЕ – ЗНАК НЕСОГЛАСИЯ?
Новая неделя началась с очередного резонансного видеообращения Рамзана Кадырова в Telegram.
Несмотря на отвод российских войск от Киева, он вновь пообещал атаковать украинскую столицу.
«Задачи ясны, и мы уже начинаем работать конкретно, точечно, и будет наступательная работа. Не только в Мариуполе, но и во всех других населенных пунктах, городах и селах. Луганск и Донецк полностью в первую очередь освободим. Такая вот поставлена задача верховным главнокомандующим, нашим дорогим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. И потом дальше заберем Киев и все остальные города», — цитирует заявление Кадырова «Коммерсантъ».
Журналисты попросили Пескова прокомментировать слова Кадырова, однако он в своем стиле ушел от ответа, не подтвердив при этом заявления чеченского лидера.
«Мы традиционно не говорим с вами о ходе специальной военной операции. Мы оставляем эту прерогативу министерству обороны. Там два раза в день идут брифинги. Я предлагаю вам оттуда получать информацию», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
«НЕ ДОРОГОЙ БРАТ»
Пикировка Пескова и Кадырова началась 29 марта.
В этот день пресс-секретарь президента весьма своеобразно высказался о присвоении Кадырову звания генерал-лейтенанта.
«Я пока не могу ничего сказать, потому что я не видел указа. Как только мы увидим указ, если он не закрытый, он будет опубликован», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о высоком звании Кадырова.
2 апреля Песков сказал, что не считает «врагами государства» людей, уехавших из России на фоне спецоперации на Украине из-за «испуга».
«У нас есть люди, которые испугались. Когда все началось, они испугались. Кто-то из них уехал, сказал, что я еду в длительный отпуск, кто-то еще что-то. И все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства», - сказал представитель Кремля в интервью телеканалу «Беларусь-1».
На следующий день Кадыров прокомментировал и это, и «генеральское» заявление Пескова. При этом глава Чечни, часто использующий в Telegram формулировку «дорогой брат», не стал применять ее в отношении пресс-секретаря президента.
«Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причём громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадёт, вернуться обратно, как ни в чем не бывало. Рабочая схема, используйте. Примерно так сделал Иван Ургант, за что получил недавно от Дмитрия Пескова оценку "большой патриот". Так легко быть патриотом, правда? Это вам не с обмундированием бегать между кирпичных груд и бетонных стен. И не в окопе холодном сидеть по несколько суток. Видимо, мы не заметили, как произошла переоценка самого понятия "патриотизм"», - написал Кадыров, выделив свое сообщение жирными буквами.
Он также признался, что удивился словам Пескова о присвоении генеральского звания.
«Я на самом деле удивился, когда Песков не прокомментировал присвоение мне звания генерал-лейтенанта якобы из-за того, что не видел указа. Мы тут со всеми силовиками и добровольцами проведением спецоперации занимаемся днем и ночью. Можно же было как-то подбодрить или как-то поделикатнее прокомментировать, а не это ваше "не видел указа"», - подчеркнул Кадыров.
При этом глава Чечни назвал «не созревшей» шкалу приоритетов Пескова, призвав с этим «что-то делать».
«Странное все-таки мышление ныне. Героев не могут называть героями, генералов не называют генералами, малодушных беглецов нарекают патриотами и даже большими. Шкала приоритетов у Пескова какая-то не созревшая. Надо с этим что-то делать...», - указал Кадыров.
После этого слова Кадырова прокомментировал уже Песков.
«Соревнование в том, кто больше является патриотом, наверное, вряд ли нужно, тем более в такой момент, когда мы все должны быть объединены, что, собственно, и происходит, вокруг нашей страны, нашего президента, в таких сложных условиях, с которыми мы сейчас сталкиваемся», - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о патриотизме и словах Кадырова.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что не может быть «двойного прочтения» у слова патриотизм.
«Патриотизм - это любовь к своей Родине и готовность на любые жертвы для своей страны, когда это требуется», - разъяснил Песков.
МЕМ МИЛЮКОВА И СУЩНОСТИ ПЕСКОВА
Однако не только Кадыров критикует высказывания Пескова.
«У нас есть значительные потери войск. И это огромная трагедия для нас», — сказал представитель Кремля 7 апреля в интервью Sky News.
После этого на него обрушился секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, ранее заявлявший о необходимости «самоочищения» общества и «национал-предательстве» Аркадия Дворковича.
«Когда комментарии официальных лиц порождают вместо ясности массу вопросов - это не нормально! "Значительные" потери, это какие? А какие "не значительные"? (…) В такое время как сейчас, каждое слово публичного человека из власти - это оружие пострашнее Калибра! Предлагаю "московских трибунов" в обязательном порядке на Донбасс возить, к мирным людям и нашим бойцам показывать, чтобы напрямую послушали, для просветления», - возмутился Турчак, не упомянув при этом фамилию Пескова.
При этом он напомнил о «меме Милюкова» и Первой мировой войне.
«Во время Первой Мировой войны в Петрограде были разные точки зрения на происходящее на фронтах. Один из самых популярных и разрушительных "мемов" тех лет авторства видного политика Милюкова: "Что это - глупость или предательство?". Итоги этих "мемов" и политической разноголосицы во власти тогда привели все знают к чему: разрушенная страна, миллионы жертв и оккупация, проигранная война и начало гражданской», - написал Турчак в Telegram.
При этом есть мнение, что кажущаяся конфронтация Пескова с видными «единороссами» на самом деле является попыткой «прощупать» реакцию общества.
«Не стоит умножать число сущностей. Песков по указанию шефа зондирует настроения элиты и припадочных патриотов. Никакой самодеятельности и раскола нет и в помине», - предположил политолог Владимир Соловей, высказав это мнение в одной из заблокированных в России соцсетей.
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