МО: Действия ВС РФ вынудили Киев начать эвакуацию предприятий из Краматорска
Успешные действия и продвижение подразделений Южной группировки войск в Константиновке вынудили киевский режим приступить к массовой эвакуации основных предприятий, организаций и персонала из Краматорска и Дружковки в Западную Украину. Об этом сообщает Минобороны России.
В Минобороны также отчитались о ходе штурмовых действий на данном направлении. За минувшие сутки российские бойцы смогли освободить от противника 117 зданий в Константиновке. Штурмовые отряды 3-й и 8-й армий, а также 3-го армейского корпуса продолжают успешное наступление, ликвидируя заблокированные формирования ВСУ в юго-западной части города Потери украинской стороны за сутки составили до 90 военнослужащих. Кроме того, российскими военными были уничтожены три бронеавтомобиля и два десятка пикапов противника.
Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки силы ПВО сбили 483 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Госдума одобрила штрафы до 500 тыс. рублей за перепродажу ж/д билетов
- МО: Действия ВС РФ вынудили Киев начать эвакуацию предприятий из Краматорска
- Хинштейн: 1 человек пострадал при атаке БПЛА ВСУ по автомобилю в Курской области
- МО: За сутки силы ПВО сбили 483 БПЛА ВСУ
- В апреле США вдвое нарастили экспорт одежды в РФ
- В Копейске в память о погибших при взрыве на заводе рабочих построят храм
- СМИ: Иран по сделке согласился не взимать плату в Ормузском проливе
- Путин поздравил режиссера Сокурова с юбилеем
- В Одинцове завели уголовное дело после ДТП с 3 погибшими
- В проливе Ла-Манш Британия задержала нефтяной танкер Smyrto