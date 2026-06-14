МО: Действия ВС РФ вынудили Киев начать эвакуацию предприятий из Краматорска

В Минобороны также отчитались о ходе штурмовых действий на данном направлении. За минувшие сутки российские бойцы смогли освободить от противника 117 зданий в Константиновке. Штурмовые отряды 3-й и 8-й армий, а также 3-го армейского корпуса продолжают успешное наступление, ликвидируя заблокированные формирования ВСУ в юго-западной части города Потери украинской стороны за сутки составили до 90 военнослужащих. Кроме того, российскими военными были уничтожены три бронеавтомобиля и два десятка пикапов противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки силы ПВО сбили 483 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».