Депутат ГД Сергей Миронов предложил увеличить выплаты за сдачу крови

По словам политика, в регионах выплаты и льготы за донорство значительно ниже московских, а ежегодная выплата «Почётному донору» всего 19 497 рублей, что «очень мало и сумму надо увеличивать в разы».

Для дополнительного стимулирования граждан парламентарий предложил учредить знак «Почетный донор России» трех степеней. Третья степень будет присваиваться за 40 сдач крови, вторая - за 80, а первая, предполагающая расширенный пакет льгот, - за 120 раз.

Лидер партии подчеркнул, что ежегодно в стране проводится около полутора миллионов переливаний крови. Он отметил, что в ходе специальной военной операции, когда с фронта возвращаются десятки и сотни раненых, донорство стало критически важным. Миронов также призвал активнее информировать россиян о безопасности и почетности этой процедуры, напомнив, что донорская кровь может в любой момент понадобиться каждому.

Ранее начальник отдела по связям с общественностью и пропаганде безвозмездного донорства городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Станислав Давыдов рассказал НСН, что кофе ухудшает качество донорской крови.

