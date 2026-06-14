Депутат ГД Сергей Миронов предложил увеличить выплаты за сдачу крови
Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил существенно увеличить финансовые выплаты за сдачу крови и ввести знак «Почётный донор России» трёх степеней. Об этом сообщают РИА Новости.
По словам политика, в регионах выплаты и льготы за донорство значительно ниже московских, а ежегодная выплата «Почётному донору» всего 19 497 рублей, что «очень мало и сумму надо увеличивать в разы».
Для дополнительного стимулирования граждан парламентарий предложил учредить знак «Почетный донор России» трех степеней. Третья степень будет присваиваться за 40 сдач крови, вторая - за 80, а первая, предполагающая расширенный пакет льгот, - за 120 раз.
Лидер партии подчеркнул, что ежегодно в стране проводится около полутора миллионов переливаний крови. Он отметил, что в ходе специальной военной операции, когда с фронта возвращаются десятки и сотни раненых, донорство стало критически важным. Миронов также призвал активнее информировать россиян о безопасности и почетности этой процедуры, напомнив, что донорская кровь может в любой момент понадобиться каждому.
Ранее начальник отдела по связям с общественностью и пропаганде безвозмездного донорства городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Станислав Давыдов рассказал НСН, что кофе ухудшает качество донорской крови.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Депутат ГД Сергей Миронов предложил увеличить выплаты за сдачу крови
- Госдума одобрила штрафы до 500 тыс. рублей за перепродажу ж/д билетов
- МО: Действия ВС РФ вынудили Киев начать эвакуацию предприятий из Краматорска
- Хинштейн: 1 человек пострадал при атаке БПЛА ВСУ по автомобилю в Курской области
- МО: За сутки силы ПВО сбили 483 БПЛА ВСУ
- В апреле США вдвое нарастили экспорт одежды в РФ
- В Копейске в память о погибших при взрыве на заводе рабочих построят храм
- СМИ: Иран по сделке согласился не взимать плату в Ормузском проливе
- Путин поздравил режиссера Сокурова с юбилеем
- В Одинцове завели уголовное дело после ДТП с 3 погибшими