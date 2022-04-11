Песков не стал комментировать слова Кадырова о наступлении на Киев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что Россия якобы готовит наступление на все города Украины, включая Киев.
«Мы традиционно не говорим с вами о ходе специальной военной операции. Мы оставляем эту прерогативу министерству обороны. Там два раза в день идут брифинги. Я предлагаю вам оттуда получать информацию», - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в понедельник Кадыров опубликовал в Telegram видеообращение, в котором, в частности, рассказал о планах Вооруженных сил РФ взять под контроль Луганск и Донецк, а потом начать освобождение «всех остальных городов», включая Киев, отмечает РИА Новости.
Глава Чечни отметил, что отвод российских сил от Киева не означает, что «Россия уступает Украине».
Ранее Кадыров неоднократно критиковал Пескова за его высказывания. В частности, слова представителя Кремля о том, что уехавшие за границу «испугавшиеся» россияне не являются врагами государства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 855 / сут.
Умерли
372 тыс.+248 / сут.
Выздоровели
17,2 млн+26 755 / сут.
- Объем ФНБ за март вырос до 13,052 трлн рублей
- Песков не стал комментировать слова Кадырова о наступлении на Киев
- Глава МВД Франции назвал тревожными результаты Ле Пен в первом туре
- В Грузии отказались открывать «второй фронт» по требованию Киева
- В марте инфляция в Чехии выросла до 13%
- Пушилин заявил об ускорении темпов спецоперации в Донбассе
- Магазины электроники запустили программы по выкупу техники для перепродажи
- ЕС запретил поставки в Россию оборудования для СПГ и нефтепереработки
- Швыдкой пообещал к маю возвратить в Россию коллекцию Морозовых
- Минобороны: Спецназ уничтожил одного из лидеров «Правого сектора»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru