Песков не стал комментировать слова Кадырова о наступлении на Киев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что Россия якобы готовит наступление на все города Украины, включая Киев.

«Мы традиционно не говорим с вами о ходе специальной военной операции. Мы оставляем эту прерогативу министерству обороны. Там два раза в день идут брифинги. Я предлагаю вам оттуда получать информацию», - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.