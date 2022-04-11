Песков не стал комментировать слова Кадырова о наступлении на Киев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что Россия якобы готовит наступление на все города Украины, включая Киев.

«Мы традиционно не говорим с вами о ходе специальной военной операции. Мы оставляем эту прерогативу министерству обороны. Там два раза в день идут брифинги. Я предлагаю вам оттуда получать информацию», - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Кадыров пообещал наступление России на все города Украины

Ранее в понедельник Кадыров опубликовал в Telegram видеообращение, в котором, в частности, рассказал о планах Вооруженных сил РФ взять под контроль Луганск и Донецк, а потом начать освобождение «всех остальных городов», включая Киев, отмечает РИА Новости.

Глава Чечни отметил, что отвод российских сил от Киева не означает, что «Россия уступает Украине».

Ранее Кадыров неоднократно критиковал Пескова за его высказывания. В частности, слова представителя Кремля о том, что уехавшие за границу «испугавшиеся» россияне не являются врагами государства.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРамзан КадыровДмитрий Песков
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