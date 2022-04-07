Песков заявил о значительных потерях российской армии на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о значительных потерях российской армии в ходе военной операции РФ на территории Украины. Как передает ТАСС, Песков сделал такое заявление в эфире телеканала Sky News.

Представитель российского президента отметил, что потеря войск являются «огромной трагедией для нас».

Между тем, данные по числу погибших не приводятся. Ранее в конце марта Минобороны РФ заявило о том, что 1 351 военный РФ погиб на территории Украины, еще 3825 были ранены.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».





