В Копейске в память о погибших при взрыве на заводе рабочих построят храм

В Челябинской области в память о 23 рабочих, погибших при взрыве на заводе в Копейске, возведут храм. С такой инициативой выступило руководство предприятия, сообщили в челябинской митрополии.

В Копейске найдены тела 16 погибших в результате взрыва

Отмечается, что двухэтажный храм будет построен возле парка «Победа».

Известно, что решение о строительстве нового храма в память о сотрудниках предприятия было принято в декабре 2025-го. С тех пор шла подготовительная работа по определению земельного участка и выбору проекта будущего здания.

22 октября 2025 года на одном из предприятий города Копейск произошел взрыв, в результате чего погибли более 20 человек. Причиной ЧП считают нарушения требований промышленной безопасности. Расследованием обстоятельств произошедшего занимается центральный аппарат СК РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Губерния» / Челябинская область
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