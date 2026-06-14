В Копейске в память о погибших при взрыве на заводе рабочих построят храм

Отмечается, что двухэтажный храм будет построен возле парка «Победа».

Известно, что решение о строительстве нового храма в память о сотрудниках предприятия было принято в декабре 2025-го. С тех пор шла подготовительная работа по определению земельного участка и выбору проекта будущего здания.

22 октября 2025 года на одном из предприятий города Копейск произошел взрыв, в результате чего погибли более 20 человек. Причиной ЧП считают нарушения требований промышленной безопасности. Расследованием обстоятельств произошедшего занимается центральный аппарат СК РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».