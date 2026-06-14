Хинштейн: 1 человек пострадал при атаке БПЛА ВСУ по автомобилю в Курской области

В деревне Дурово Курской области беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю, в результате чего травмы получил 35-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем «Максе».

Хинштейн: Один погиб, один пострадал при атаке дронов ВСУ на Курскую область

Глава региона рассказал, что вследствие атаки пострадавший мужчина получил акубаротравму и ожог правой кисти.

По словам Хинштейна, медики оперативно оказали пострадавшему всю необходимую помощь на месте происшествия. Отмечается, что его состояние не требует стационара, и он продолжит лечение амбулаторно.

Ранее Хинштейн сообщал, что один погиб, один пострадал при атаке дронов ВСУ на Курскую область, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:БеспилотникиВСУКурская ОбластьРоссия

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