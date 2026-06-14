Хинштейн: 1 человек пострадал при атаке БПЛА ВСУ по автомобилю в Курской области

Глава региона рассказал, что вследствие атаки пострадавший мужчина получил акубаротравму и ожог правой кисти.

По словам Хинштейна, медики оперативно оказали пострадавшему всю необходимую помощь на месте происшествия. Отмечается, что его состояние не требует стационара, и он продолжит лечение амбулаторно.

Ранее Хинштейн сообщал, что один погиб, один пострадал при атаке дронов ВСУ на Курскую область, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».