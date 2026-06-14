Путин поздравил актрису Елену Сафонову с 70-летием
Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, заслуженную артистку России Елену Сафонову с юбилеем. Об этом сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
В поздравлении глава государства подчеркнул, что Сафонова внесла значительный вклад в развитие национального киноискусства, создав целую галерею ярких и запоминающихся женских образов.
Российский лидер отметил, что выдающееся актерское мастерство Сафоновой, ее талант и беззаветная преданность профессии получили широкое признание как среди коллег, так и у миллионов зрителей. По словам Путина, творческий путь актрисы служит достойным примером и ориентиром для молодого поколения артистов.
В заключение президент пожелал Елене Сафоновой крепкого здоровья, вдохновения и благополучия.
Ранее сегодня Путин поздравил с юбилеем режиссера Сокурова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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