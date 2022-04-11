Кадыров пообещал наступление России на все города Украины

Как отметил политик в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, российские войска начинают «работать конкретно, точечно», готовясь к активности «не только в Мариуполе, но и во всех других населенных пунктах, городах и селах». Кадыров подчеркнул, что в первую очередь ВС РФ планируют взять под контроль Луганск и Донецк: такая задача поставлена верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Путиным.

При этом глава Чечни отметил, что отвод российских сил от Киева не означает, что «Россия уступает Украине». Кадыров заверил, что боевые действия продолжатся, «если Киев не будет выполнять все обязательства, которые ему предъявляет наш верховный главнокомандующий».

Ранее Кадыров заявил, что спецоперация РФ на Украине идет успешно благодаря четкости действий и строжайшей дисциплине в рядах российских военных и сил республик Донбасса, отмечает телеканал «360».

Между тем советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в Киеве намерены «постепенно уничтожать» всех, кто пришел в Донбасс, пишет Ura.ru.

