МО: За сутки силы ПВО сбили 483 БПЛА ВСУ

В ведомстве также добавили, что российские военные ликвидировали 14 управляемых авиационных бомб.

Кроме того, в МО рассказали, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС России, а также ударные БПЛА поразили места хранения беспилотников дальнего действия, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ. К тому же российские военные уничтожили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 150 районах, отметили в Минобороны РФ.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в Новомосковске обломки сбитых украинских дронов упали на территорию промпредприятия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».