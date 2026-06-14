МО: За сутки силы ПВО сбили 483 БПЛА ВСУ
За минувшие сутки российский силы ПВО ликвидировали 483 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве также добавили, что российские военные ликвидировали 14 управляемых авиационных бомб.
Кроме того, в МО рассказали, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС России, а также ударные БПЛА поразили места хранения беспилотников дальнего действия, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ. К тому же российские военные уничтожили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 150 районах, отметили в Минобороны РФ.
Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в Новомосковске обломки сбитых украинских дронов упали на территорию промпредприятия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Госдума одобрила штрафы до 500 тыс. рублей за перепродажу ж/д билетов
- МО: Действия ВС РФ вынудили Киев начать эвакуацию предприятий из Краматорска
- Хинштейн: 1 человек пострадал при атаке БПЛА ВСУ по автомобилю в Курской области
- МО: За сутки силы ПВО сбили 483 БПЛА ВСУ
- В апреле США вдвое нарастили экспорт одежды в РФ
- В Копейске в память о погибших при взрыве на заводе рабочих построят храм
- СМИ: Иран по сделке согласился не взимать плату в Ормузском проливе
- Путин поздравил режиссера Сокурова с юбилеем
- В Одинцове завели уголовное дело после ДТП с 3 погибшими
- В проливе Ла-Манш Британия задержала нефтяной танкер Smyrto