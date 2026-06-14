МО: За сутки силы ПВО сбили 483 БПЛА ВСУ

За минувшие сутки российский силы ПВО ликвидировали 483 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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В ведомстве также добавили, что российские военные ликвидировали 14 управляемых авиационных бомб.

Кроме того, в МО рассказали, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС России, а также ударные БПЛА поразили места хранения беспилотников дальнего действия, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ. К тому же российские военные уничтожили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 150 районах, отметили в Минобороны РФ.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в Новомосковске обломки сбитых украинских дронов упали на территорию промпредприятия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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