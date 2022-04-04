Кадыров оценил заявление Пескова, который назвал Урганта патриотом

Поведение российского телеведущего Ивана Урганта показало, как получить статус «большого патриота» в глазах людей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта

По его словам, нужно раскритиковать действия своей страны, уехать за границу, и вернуться, когда политический градус противостояния спадет. Такую схему поведения политик назвал «рабочей». Глава республики оценил заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, который назвал Урганта патриотом.

«Это вам не с обмундированием бегать между кирпичных груд и бетонных стен. И не в окопе холодном сидеть по несколько суток. Видимо, мы не заметили, как произошла переоценка самого понятия „патриотизм“», — Заявил Кадыров.

Он подчеркнул, что был удивлен, когда Песков никак не прокомментировал получение им звания генерал-лейтенанта, объяснив, что не видел указа.

Напомним, в конце марта президент России Владимир Путин присвоил главе Чеченской республики Рамзану Кадырову звание генерал-лейтенанта. По словам российского лидера, Кадыров является примером истинного, самоотверженного и бескорыстного служения своему Отечеству и народу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковИван УргантЧечняРамзан Кадыров
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