Кадыров оценил заявление Пескова, который назвал Урганта патриотом

По его словам, нужно раскритиковать действия своей страны, уехать за границу, и вернуться, когда политический градус противостояния спадет. Такую схему поведения политик назвал «рабочей». Глава республики оценил заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, который назвал Урганта патриотом.

«Это вам не с обмундированием бегать между кирпичных груд и бетонных стен. И не в окопе холодном сидеть по несколько суток. Видимо, мы не заметили, как произошла переоценка самого понятия „патриотизм“», — Заявил Кадыров.

Он подчеркнул, что был удивлен, когда Песков никак не прокомментировал получение им звания генерал-лейтенанта, объяснив, что не видел указа.

Напомним, в конце марта президент России Владимир Путин присвоил главе Чеченской республики Рамзану Кадырову звание генерал-лейтенанта. По словам российского лидера, Кадыров является примером истинного, самоотверженного и бескорыстного служения своему Отечеству и народу.

