В Армении задержали вандала, осквернившего мемориал ВОВ «Мать Армения» в Гюмри

В Армении задержали мужчину, который осквернил мемориал «Мать Армения», посвященный героям Великой Отечественной войны, в городе Гюмри. Об этом сообщает Министерство внутренних дел республики.

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В МВД рассказали, что благодаря проведенным оперативно-следственным мероприятиям удалось установить личность вандала, который 9 июня сорвал буквы с монумента «Мать Армения» в Гюмри. Злоумышленника задержали и доставили в Ширакское областное управление уголовного розыска, где он полностью признался в содеянном.

В МВД напомнили, что что по факту инцидента 11 июня было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Киргизии началась реставрация памятников, посвящённых ВОВ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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