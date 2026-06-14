В Армении задержали вандала, осквернившего мемориал ВОВ «Мать Армения» в Гюмри

В РККДМР заявили о возможности перехода на расчет товарооборота в рублях и юанях между РФ и Китаем

Володин сообщил о штрафах для перекупщиков ж/д билетов

Один человек погиб в Орле и один в Крыму из-за атак БПЛА

Путин поздравил с юбилеями режиссера Сокурова и актрису Сафонову

Байопик «Майкл» собрал больше миллиарда рублей в российском прокате