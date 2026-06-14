В Армении задержали вандала, осквернившего мемориал ВОВ «Мать Армения» в Гюмри
В Армении задержали мужчину, который осквернил мемориал «Мать Армения», посвященный героям Великой Отечественной войны, в городе Гюмри. Об этом сообщает Министерство внутренних дел республики.
В МВД рассказали, что благодаря проведенным оперативно-следственным мероприятиям удалось установить личность вандала, который 9 июня сорвал буквы с монумента «Мать Армения» в Гюмри. Злоумышленника задержали и доставили в Ширакское областное управление уголовного розыска, где он полностью признался в содеянном.
В МВД напомнили, что что по факту инцидента 11 июня было возбуждено уголовное дело.
Ранее в Киргизии началась реставрация памятников, посвящённых ВОВ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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