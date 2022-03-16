ЕР предложила «уволить с позором» Дворковича с поста председателя фонда «Сколково»

Председатель фонда «Сколково», глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в интервью изданию Mother Jones выступил против военных действий на Украине.



По мнению Турчака, заявления Дворковича можно расценивать как «национал-предательство, то самое поведение пятой колонны, о которых сегодня говорил президент». Секретарь генсовета ЕР добавил, что «самоочищение» общества надо начинать в том числе с фонда «Сколково».



