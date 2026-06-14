В апреле США вдвое нарастили экспорт одежды в РФ

В апреле 2026 года США вдвое в годовом выражении нарастили экспорт одежды в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской таможни.

При этом отмечается, что сильнее всего выросли поставки одежды для женщин, деталей одежды и маек.

Согласно подсчетам, суммарный объем поставок одежды из США в РФ в указанный период достиг $3,99 млн, что в 2,1 раза больше, чем год назад. Однако в месячном выражении стоимость американского экспорта уменьшилась на 17%.

По данным источника, за год больше все вырос экспорт в Россию повседневной женской одежды: костюмов, пиджаков, платьев, юбок, брюк, комбинезонов, шорт. Показатели увеличились в 2,7 раза в годовом выражении до $1,7 млн.