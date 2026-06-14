В апреле США вдвое нарастили экспорт одежды в РФ
В апреле 2026 года США вдвое в годовом выражении нарастили экспорт одежды в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской таможни.
При этом отмечается, что сильнее всего выросли поставки одежды для женщин, деталей одежды и маек.
Согласно подсчетам, суммарный объем поставок одежды из США в РФ в указанный период достиг $3,99 млн, что в 2,1 раза больше, чем год назад. Однако в месячном выражении стоимость американского экспорта уменьшилась на 17%.
По данным источника, за год больше все вырос экспорт в Россию повседневной женской одежды: костюмов, пиджаков, платьев, юбок, брюк, комбинезонов, шорт. Показатели увеличились в 2,7 раза в годовом выражении до $1,7 млн.
Кроме того, уточняется, что значительный рост в годовом выражении показали поставки деталей одежды — в 2,6 раза, до $783,8 тысячи, а также маек, футболок и фуфаек — в 1,8 раза (до $1,3 млн).
При этом экспорт обуви из Штатов в Россию по итогам апреля 2026 года составил $1,98 млн, что в 1,7 раза больше в годовом выражении и на 1,3% меньше в месячном.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Франция впервые с 2015 года вошла в ТОП-5 поставщиков вина в Россию.
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