Госдума одобрила штрафы до 500 тыс. рублей за перепродажу ж/д билетов
Новый закон, вводящий штрафы до 500 тыс. рублей для перекупщиков железнодорожных билетов, поможет бороться с искусственным дефицитом мест и защитит права граждан. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем «Максе».
По словам Володина, этот закон стал ответом на многочисленные жалобы граждан, которые вынуждены переплачивать из-за массового выкупа билетов. Володин отметил, что особенно остро проблема стоит в сезон летних отпусков.
«Принятым на этой неделе федеральным законом усилили защиту прав граждан... Теперь за возмездное оказание услуг, в том числе посреднических, по оформлению в электронной форме железнодорожных билетов будет грозить серьезный штраф - до 500 тыс. рублей», - написал Володин.
Он напомнил, что в 2024 году РЖД выявила около двух тысяч случаев покупки электронных билетов лицами, не планирующими совершать поездку. По итогам анализа действий таких недобросовестных пользователей в свободную продажу было возвращено более 7 тысяч билетов на сумму почти 23 миллиона рублей.
Ранее президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлия Жоля в беседе с НСН заявила, что за покупкой билетов на зарубежные концерты лучше обращаться в специальные агентства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Госдума одобрила штрафы до 500 тыс. рублей за перепродажу ж/д билетов
- МО: Действия ВС РФ вынудили Киев начать эвакуацию предприятий из Краматорска
- Хинштейн: 1 человек пострадал при атаке БПЛА ВСУ по автомобилю в Курской области
- МО: За сутки силы ПВО сбили 483 БПЛА ВСУ
- В апреле США вдвое нарастили экспорт одежды в РФ
- В Копейске в память о погибших при взрыве на заводе рабочих построят храм
- СМИ: Иран по сделке согласился не взимать плату в Ормузском проливе
- Путин поздравил режиссера Сокурова с юбилеем
- В Одинцове завели уголовное дело после ДТП с 3 погибшими
- В проливе Ла-Манш Британия задержала нефтяной танкер Smyrto