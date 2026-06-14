Госдума одобрила штрафы до 500 тыс. рублей за перепродажу ж/д билетов

По словам Володина, этот закон стал ответом на многочисленные жалобы граждан, которые вынуждены переплачивать из-за массового выкупа билетов. Володин отметил, что особенно остро проблема стоит в сезон летних отпусков.

«Принятым на этой неделе федеральным законом усилили защиту прав граждан... Теперь за возмездное оказание услуг, в том числе посреднических, по оформлению в электронной форме железнодорожных билетов будет грозить серьезный штраф - до 500 тыс. рублей», - написал Володин.

Он напомнил, что в 2024 году РЖД выявила около двух тысяч случаев покупки электронных билетов лицами, не планирующими совершать поездку. По итогам анализа действий таких недобросовестных пользователей в свободную продажу было возвращено более 7 тысяч билетов на сумму почти 23 миллиона рублей.

Ранее президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлия Жоля в беседе с НСН заявила, что за покупкой билетов на зарубежные концерты лучше обращаться в специальные агентства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».