«Другой элиты у нас нет»: Медведев, Песков и Кадыров поспорили о патриотизме
Либеральный посыл спикера Кремля, выступившего против шельмования всех подряд как предателей, столкнулся с непоколебимой позицией главы Чечни. Однако не время ругаться: Россия в опасности, говорит политолог Павловский.
На фоне военной спецоперации России на территории Украины в стране обострились дискуссии о патриотизме. 2 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Беларусь 1» решил разрядить обстановку и призвал «не записывать в пятую колонну» тех, кто не разделяет действия властей. Песков не одобрил поведение «ястребов», которые уверены, что всех несогласных «надо прямо к ногтю», поскольку многие деятели культуры, по мнению Пескова, могут не разбираться в политике.
В пример Песков привел телеведущего Ивана Урганта, которого назвал «большим патриотом». Ургант на фоне начала военной спецоперации покинул страну, не поддержав политику Кремля, однако в настоящий момент, по данным журналистки и телеведущей Ксении Собчак, уже вернулся обратно.
На слова Пескова вскоре отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он раскритиковал пресс-секретаря Кремля, заявив, что настоящие патриоты сидят «в окопе холодном по несколько суток».
«Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадет, вернуться обратно, как ни в чем не бывало»,— написал Кадыров он в своем Telegram-канале.
Глава Чечни заявил о якобы переоценке понятия «патриотизм» в обществе. Также Кадыров осудил Пескова за отсутствие реакции на присвоение звания ему генерал-лейтенанта: тогда Песков заявил журналистам, что «пока не видел указа» и не может комментировать новое звание Кадырова. В ответ глава Чечни возмутился отказом Пескова «подбодрить или как-то поделикатнее прокомментировать». Он также назвал слова Пескова «странным мышлением» и назвал его приоритеты «несозревшими», призвав «что-то делать с этим».
Вечером 3 апреля эстафету подхватил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В короткой записи, опубликованной в его Telegram-канале, бывший премьер, ранее славившийся своими либеральными взглядами, назвал патриотизмом действия, а не образ мыслей, и призвал отличать лица предателей от лиц патриотов. При этом свою мысль Медведев не развил.
«У тех, кто любит Родину, – очень разные лица. У предателя всегда одно лицо – лицо предателя. Главное – вовремя отличить это лицо», — заявил он.
Еще 1 апреля по теме высказался и спикер Госдумы Вячеслав Володин все в том же Telegram. Володин напомнил, что многие артисты поддерживают российских военных, участвующих в спецоперации, тогда как другие выехали за границу и «вещают оттуда с обвинительными высказываниями».
«Иначе как предательством это не назовёшь. Голос есть, а совести нет. Жажда обогащения и славы перевесила любовь к Родине», - написал Володин. Ранее он призвал всех несогласных с политикой Кремля на Украине покинуть государственные должности.
О том, что обществу необходимы перемены, заявил 16 марта президент РФ Владимир Путин. В своем очередном выступлении он осудил россиян, стремящихся к «европейскому» образу жизни, так как, по его мнению, такие люди используются Западом для нанесения ущерба стране. В связи с этим президент упомянул о «естественном и необходимом самоочищении общества», которое, по его мнению, только укрепит Россию. При этом Путин в своей речи задел и представителей элит, которые «не могут обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда отметил, что «на фоне спецоперации проявляются и предатели», однако они «исчезают из нашей жизни - кто-то покидает должность, кто-то страну». Вскоре после этих событий экс-премьер РФ и глава FIDE Аркадий Дворкович, выступивший против военных действий на Украине, покинул пост главы фонда «Сколково».
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, комментируя произошедшее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» , усмотрел в действиях Дворковича определенную стратегию.
«Я думаю, что Дворкович покинул сколковскую позицию не потому, что его принудили. Сейчас многие пытаются деполитизировать позиции, где вполне может быть человек независимый и профессиональный. Уход Дворковича – это минимизация рисков и для «Сколково» тоже. Ему хватает этих проблем и рисков на посту президента FIDE. Он же не голосовал за отстранение наших спортсменов, он не вмешивался», - отметил глава РСПП.
Со своей стороны, политолог Глеб Павловский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» напомнил, что массовые преследования бизнесменов и представителей элит России в условиях беспрецедентных санкций не нужны.
«Сейчас нам нужны не уголовные дела против бизнесменов и банкиров, а максимальная свобода. Экономику страны разрушают санкции, и на кого можно опереться в этой ситуации? Только на людей, которые умеют что-то делать. Плевать на то, что они думают и какую еду едят. Есть у них виллы или нет, - это вообще неинтересно. Нас должно сейчас интересовать только одно – может он что-то произвести или не может, может ли восполнить каким-то образом удары по России. Это касается каждого человека в стране без исключения. Это является проблемой, а не то, кто ест фуа-гра, а кто - нет», - сказал Павловский.
По его мнению, заявления Путина были сделаны «на эмоциях», и предположил, что президент погорячился. Он отметил, что других людей стране «неоткуда взять», поэтому надо работать с теми, которые есть, безотносительно их политических взглядов.
«Плевать на то, какая элита. Другой элиты у нас сейчас нет и не будет, вам ее не привезут на вертолете. Россия находится в очень опасном состоянии, тот, кто этого не понимает, - идиот, и важно, кто из элиты может помочь. Нам интересны те, кто может что-то делать. Крупный бизнес, средний или мелкий, важны трудовые результаты. И совсем не важно, кто за или против Путина, пусть они хоть на голове пляшут», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее президент онлайн платформы по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в пресс-центре НСН отметил, что уехавшие из России программисты готовы вернуться, и призвал депутатов Госдумы и других публичных людей быть осторожнее с риторикой в отношении временно покинувших страну специалистов.
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