«Другой элиты у нас нет»: Медведев, Песков и Кадыров поспорили о патриотизме

На фоне военной спецоперации России на территории Украины в стране обострились дискуссии о патриотизме. 2 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Беларусь 1» решил разрядить обстановку и призвал «не записывать в пятую колонну» тех, кто не разделяет действия властей. Песков не одобрил поведение «ястребов», которые уверены, что всех несогласных «надо прямо к ногтю», поскольку многие деятели культуры, по мнению Пескова, могут не разбираться в политике.

В пример Песков привел телеведущего Ивана Урганта, которого назвал «большим патриотом». Ургант на фоне начала военной спецоперации покинул страну, не поддержав политику Кремля, однако в настоящий момент, по данным журналистки и телеведущей Ксении Собчак, уже вернулся обратно.

На слова Пескова вскоре отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он раскритиковал пресс-секретаря Кремля, заявив, что настоящие патриоты сидят «в окопе холодном по несколько суток».

«Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадет, вернуться обратно, как ни в чем не бывало»,— написал Кадыров он в своем Telegram-канале.

Глава Чечни заявил о якобы переоценке понятия «патриотизм» в обществе. Также Кадыров осудил Пескова за отсутствие реакции на присвоение звания ему генерал-лейтенанта: тогда Песков заявил журналистам, что «пока не видел указа» и не может комментировать новое звание Кадырова. В ответ глава Чечни возмутился отказом Пескова «подбодрить или как-то поделикатнее прокомментировать». Он также назвал слова Пескова «странным мышлением» и назвал его приоритеты «несозревшими», призвав «что-то делать с этим».

Вечером 3 апреля эстафету подхватил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В короткой записи, опубликованной в его Telegram-канале, бывший премьер, ранее славившийся своими либеральными взглядами, назвал патриотизмом действия, а не образ мыслей, и призвал отличать лица предателей от лиц патриотов. При этом свою мысль Медведев не развил.

«У тех, кто любит Родину, – очень разные лица. У предателя всегда одно лицо – лицо предателя. Главное – вовремя отличить это лицо», — заявил он.