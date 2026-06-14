В 4 поселках Кубани введен режим ЧС, затоплено свыше 4 тыс. га сельхозземель
В Славянском районе и ряде сельских поселений Крымского района Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы подтопления территорий. Об этом сообщает региональный оперштаб.
По данным штаба, режим ЧС действует в Киевском, Южном, Кеслеровском и Троицком Крымского района. В последнем сохраняется риск перелива воды на сбросном Афипском канале.
В администрации Крымского района в свою очередь сообщили об увеличение площади затопленных сельхозугодий. По данным местных властей, в результате прорыва дамбы на реке Кубань вода ушла на поля Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского поселений. Общий объем затопленных сельскохозяйственных земель в районе уже превысил 4,3 тысячи гектаров. Значительная часть пострадавших угодий - более 1,3 тысячи гектаров, была занята посевами пшеницы.
Кроме того, вода с полей начала подступать к хутору Плавни. Местным жителям рекомендовали быть наготове и заранее собрать документы, предметы первой необходимости и личные вещи на случай ухудшения обстановки.
В начале июня в Славянском районе Кубани уже вводили режим ЧС из-за прорыва дамбы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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