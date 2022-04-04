Песков в ответ на критику призвал не соревноваться в патриотизме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на критику его слов о патриотизме.

«Другой элиты у нас нет»: Медведев, Песков и Кадыров поспорили о патриотизме

Ранее представитель Кремля заявил, что персоны, покинувшие страну на фоне российской спецоперации по защите Донбасса, испугались, и не стоит относить их к врагам государства. В частности, Песков назвал уехавшего из РФ телеведущего Ивана Урганта «большим патриотом». С пресс-секретарем президента поспорил глава Чечни Рамзан Кадыров, который отметил, что «мы не заметили, как произошла переоценка самого понятия "патриотизм"».

Песков, комментируя критику в свой адрес, заявил, что патриотизм — это «любовь к своей родине и готовность на любые жертвы для своей страны , когда это требуется», и у этого слова нет двойного прочтения.

«Конечно, соревнование в том, кто больше является патриотом, вряд ли нужно, тем более когда мы все должны быть объединены вокруг нашей страны, вокруг нашего президента в таких сложных условиях, с которыми мы сейчас сталкиваемся», — приводит слова Пескова РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПатриотизмРамзан КадыровДмитрий Песков
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