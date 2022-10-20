Не выпишут карт-бланш: Республиканцы намерены «перекрыть кран» помощи Украине

«Когда люди видят 13-процентное повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги; если вы живете в приграничном регионе, и вокруг — мигранты и фентанил, Украина — это самое последнее, о чем вы думаете», — заявил изданию член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг.

Он отметил, что сдвиг в изменении отношения Вашингтона к финансированию Киева произойдет за счет трансформации мнения американских избирателей.

«Думаю, когда люди окажутся в условиях рецессии, они не станут выписывать Украине карт-бланш. Они просто не будут этого делать», — подтвердил его слова другой республиканец Кевин Маккарти в интервью Punchbowl News.

Член палаты представителей от Техаса Майкл Маккол, говоря о вопросе финансирования Украины, добавил, что республиканцы хотят «видеть больше подотчетности и надзора».