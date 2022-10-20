Не выпишут карт-бланш: Республиканцы намерены «перекрыть кран» помощи Украине
Партия США планирует отказаться от военной поддержки Украины в случае победы на выборах, на этом фоне Киев пребывает в состоянии шока.
Возможная победа республиканцев на выборах в палату представителей США может «перекрыть кран», финансирующий Украину. Об этом пишет Axios со ссылкой на заявления членов партии.
«Когда люди видят 13-процентное повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги; если вы живете в приграничном регионе, и вокруг — мигранты и фентанил, Украина — это самое последнее, о чем вы думаете», — заявил изданию член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг.
Он отметил, что сдвиг в изменении отношения Вашингтона к финансированию Киева произойдет за счет трансформации мнения американских избирателей.
«Думаю, когда люди окажутся в условиях рецессии, они не станут выписывать Украине карт-бланш. Они просто не будут этого делать», — подтвердил его слова другой республиканец Кевин Маккарти в интервью Punchbowl News.
Член палаты представителей от Техаса Майкл Маккол, говоря о вопросе финансирования Украины, добавил, что республиканцы хотят «видеть больше подотчетности и надзора».
Издание отмечает, что в мае 57 республиканцев в палате представителей проголосовали против пакета помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Таким образом, это число может значительно увеличиться в случае победы Республиканской партии на предстоящих выборах.
Так, промежуточные выборы в палату представителей США состоятся 8 ноября. Голосование пройдет во всех 435 округах Конгресса в каждом из 50 штатов. Также будут избраны делегаты без права голоса от округа Колумбия и четырех из пяти островных территорий США. Победители выборов составят 118-й Конгресс США.
На сегодняшний день удача находится на стороне республиканцев. Некоторые эксперты считают, что недавнее решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти повлияет на предстоящие выборы. Так, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточкой НСН» отмечал, что республиканцы воспользуются повышением цен на нефть в США.
«Особое недовольство таким решением выражает именно администрация Байдена. Демократы понимают, что это приведет к росту цен на нефть на мировом рынке. А подорожание топлива на внутреннем рынке сейчас крайне негативно для администрации Байдена, потому что у них на носу выборы в Конгресс. Соответственно подорожание топлива будет предметом для критики со стороны республиканцев, которые будут говорить: «Смотрите, до чего довели страну!». Это приведет к росту инфляции, а значит к снижению уровня жизни американцев. Республиканцы этим будут пользоваться. Проблема в том, что это происходит не вовремя для демократов с точки зрения электоральных процессов», - объяснял эксперт.
США оказывают Украине финансовую и военную помощь в течение всего периода спецоперации. В конце сентября сенат США одобрил законопроект, предусматривающий выделение Киеву финансовой и военной помощи на $12,3 миллиардов. А 12 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что с начала военной операции США выделили Украине $16,8 миллиардов.
При этом 14 октября президент США Джо Байден вновь распорядился выделить Украине новую партию военной помощи на сумму $725 миллионов. В новый пакет поставок вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 23 тысячи артиллерийских снарядов, 500 высокоточных управляемых снарядов, 5 тысяч снарядов противотанковой системы минирования (RAAM) и 5 тысяч единиц противотанкового оружия, противорадиолокационные ракеты HARM, более 200 внедорожников Humvee, а также стрелковое оружие и боеприпасы к нему.
Между тем Киев ждет от США поставок оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью применения около 300 километров. Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук направил письмо американскому конгрессу с тем, чтобы администрация Байдена избавилась от своей сдержанности. Как отмечает журнал Foreign Policy, ссылаясь на соответствующее письмо, украинский парламентарий также попросил начать поставки истребителей F-15 и F-16 для создания «бесполетной зоны» и призвал уделить «особое внимание» передаче систем зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS.
Однако после информации о возможном сокращении военной помощи, власти Украины задумались. Как пишет Financial Times, украинские официальные лица были «шокированы» из-за предположений членов республиканской партии США.
«Всего несколько недель назад наша делегация посетила Соединенные Штаты и встретилась с Маккарти. Нас заверили, что двухпартийная поддержка Украины останется главным приоритетом, даже если они выиграют выборы», — указал глава президентской партии «Слуга Народа» Дэвид Архамия.
Представитель украинского МИДа Олег Николенко также сообщил о непонимании позиции республиканцев, однако подчеркнул, что Киев рассчитывает на «продолжающуюся двухпартийную поддержку» со стороны США, особенно с учетом военного конфликта.
Москва не раз заявляла о последствиях помощи Украине со стороны Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что такая поддержка «сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны», но не изменит целей России и результатов спецоперации. А заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что если западные страны продолжат поставлять Киеву новые виды вооружений, то вокруг них «все заполыхает». По его словам, военная кампания перейдет на другой уровень при продолжающейся накачке украинцев западным оружием.
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