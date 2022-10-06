«Игра на опережение»: Россия выиграет от сокращения добычи нефти странами ОПЕК+

Накануне страны ОПЕК+ по итогам заседания объявили о новых масштабных сокращениях добычи нефти — на два миллиона баррелей в сутки с ноября по сравнению с уровнем добычи, который был разрешен альянсу в августе. Решение было принято, несмотря на развернувшийся энергокризис в Европе и рост цен на энергоносители в других регионах мира. Игорь Юшков отметил, что последующее повышение цен на нефть на мировом рынке больше всего ударит по США.

«Выиграет от такого решения Саудовская Аравия, потому что они хотят высоких цен на нефть, они ей выгодны. У них большие государственные расходы, поэтому хотят поддерживать цены в районе 90 долларов за баррель. Они считают, что нет оснований для снижения цен. Им нужны доходы. Тем более, мировая ситуация складывается так, что, возможно, дальше будет глобальная рецессия экономики, поэтому они хотят поднакопить денег. Идти навстречу США они не хотят, тем более что сами США их интересы не очень учитывают. Для России это также выгодное решение, потому что мы не добывали столько, сколько положено квотами, а добывали меньше. Получается, квота сократится, а мы сколько добывали, столько и продолжим добывать. Но при этом цены на нефть вырастут: ты ничего не делаешь, а доход увеличивается», - сказал Юшков.

По его словам, решением ОПЕК+ больше всего недовольна администрация президента США Джо Байдена. Аналитик отметил, что рост цен на топливо на внутреннем рынке страны будет поводом для критики действующей власти со стороны республиканцев.