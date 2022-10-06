«Игра на опережение»: Россия выиграет от сокращения добычи нефти странами ОПЕК+
Решение стран-участниц ОПЕК+ приведет к резкому росту цен на нефть на мировом рынке, что крайне плохо для США, отметил в эфире НСН аналитик Игорь Юшков.
Россия и Саудовская Аравия выиграют от решения ОПЕК+ сократить с ноября добычу нефти, странам выгодны высокие цены на энергоресурс, чтобы получать больше прибыли, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с НСН.
Накануне страны ОПЕК+ по итогам заседания объявили о новых масштабных сокращениях добычи нефти — на два миллиона баррелей в сутки с ноября по сравнению с уровнем добычи, который был разрешен альянсу в августе. Решение было принято, несмотря на развернувшийся энергокризис в Европе и рост цен на энергоносители в других регионах мира. Игорь Юшков отметил, что последующее повышение цен на нефть на мировом рынке больше всего ударит по США.
«Выиграет от такого решения Саудовская Аравия, потому что они хотят высоких цен на нефть, они ей выгодны. У них большие государственные расходы, поэтому хотят поддерживать цены в районе 90 долларов за баррель. Они считают, что нет оснований для снижения цен. Им нужны доходы. Тем более, мировая ситуация складывается так, что, возможно, дальше будет глобальная рецессия экономики, поэтому они хотят поднакопить денег. Идти навстречу США они не хотят, тем более что сами США их интересы не очень учитывают. Для России это также выгодное решение, потому что мы не добывали столько, сколько положено квотами, а добывали меньше. Получается, квота сократится, а мы сколько добывали, столько и продолжим добывать. Но при этом цены на нефть вырастут: ты ничего не делаешь, а доход увеличивается», - сказал Юшков.
По его словам, решением ОПЕК+ больше всего недовольна администрация президента США Джо Байдена. Аналитик отметил, что рост цен на топливо на внутреннем рынке страны будет поводом для критики действующей власти со стороны республиканцев.
«Особое недовольство таким решением выражает именно администрация Байдена. Демократы понимают, что это приведет к росту цен на нефть на мировом рынке, а у них четкая корреляция между ценами на мировом рынке и стоимостью топлива на внутреннем рынке США. А подорожание топлива на внутреннем рынке сейчас крайне негативно для администрации Байдена, потому что у них на носу выборы в Конгресс. Соответственно подорожание топлива будет предметом для критики со стороны республиканцев, которые будут говорить: «Смотрите, до чего довели страну!». Это приведет к росту инфляции, а значит к снижению уровня жизни американцев. Республиканцы этим будут пользоваться. Проблема в том, что это происходит не вовремя для демократов с точки зрения электоральных процессов», - указал собеседник НСН.
Также Юшков выразил мнение, что несмотря на решение стран сократить добычу нефти на два миллиона баррелей, в реальности физическое сокращение может достигнуть лишь одного миллиона. Однако, подчеркнул аналитик, такая цифра все ровно будет оказывать серьезное давление на рынок.
«Посмотрим, как быстро все будет происходить на рынке нефти. Потому что обсуждали в основном то, что квота сокращается на два миллиона баррелей, это всех впечатлило, цены пошли вверх. Но в реальности физическое сокращение будет только на один миллион баррелей, потому что сокращаются квоты. А квоты выполняло буквально несколько стран из соглашения ОПЕК+. У остальных была добыча меньше квот. Это не запрещено соглашением, просто они не могли добывать столько, сколько им разрешалось. У большинства стран ОПЕК+ была такая ситуация, в том числе у России. Поэтому, когда квота будет сокращаться, это приведет к тому, что Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ и ряд других государств реально снизят добычу. А у остальных просто квоты приблизятся к тому объему производства, которые есть в реальности. Но это тоже давление на рынок. В этом плане мы будем видеть высокие цены. Само решение ОПЕК+ - это попытка сыграть на опережение», - резюмировал Юшков.
Так, соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти между странами ОПЕК (крупнейший член картеля — Саудовская Аравия – ред. НСН), Россией и другими крупными производителями, не входящими в картель, изначально было заключено на фоне обвала нефтяных цен в конце 2016 года и действовало с начала 2017 года до 31 марта 2020-го. В апреле 2020 года, после начала пандемии коронавируса и резкого падения спроса, участники ОПЕК+ договорились о рекордном снижении добычи на 9,7 миллионов баррелей в сутки. Сделка была рассчитана на два года — за это время уровень сокращения должен был постепенно уменьшаться, но затем было решено продлить это соглашение до конца 2022 года. Таким образом, на участников соглашения приходится около 44% общемирового производства нефти.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+23 757 / сут.
Умерли
388 тыс.+113 / сут.
Выздоровели
20,3 млн+44 694 / сут.
- Ракова: На конкурс грантов «Москва – добрый город» подано почти 500 заявок от НКО
- Центробанк предупредил о массовом мошенничестве от имени сотрудников банка
- Россия выделит Белоруссии кредит в $1,5 млрд
- ПВО в Белгороде сработала над головой губернатора
- СМИ: Казачий полк начал наступление на Красный Лиман
- Российского посла вызвали в МИД Молдавии из-за референдумов
- СМИ сообщили о дефиците оборудования для концертов и нехватке технических специалистов
- В Госдуме призвали разобраться с проблемой снабжения тыла
- Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для аспирантов и ординаторов
- Дуров предупредил об опасности мессенджера WhatsApp
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru