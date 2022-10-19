Захарова: Попытки США «усилить» Киев ведут к разрушению Украины

Намерение Соединенных Штатов «усилить позицию» Киева ведет к разрушению Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

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По ее словам, Вашингтон делает ставку на раздувание конфликта, чтобы разрушить страну, которую «много лет опекал». Захарова отметила, что США не планировали мира и демократии на территории Украины.

«Они планировали использовать ее (Украину – ред. НСН) как плацдарм, как полигон, как инструмент», - сказала она.

Ранее президент США Джо Байден вновь распорядился выделить Украине новую партию военной помощи на сумму $725 миллионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаМария Захарова
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