Захарова: Попытки США «усилить» Киев ведут к разрушению Украины

По ее словам, Вашингтон делает ставку на раздувание конфликта, чтобы разрушить страну, которую «много лет опекал». Захарова отметила, что США не планировали мира и демократии на территории Украины.

«Они планировали использовать ее (Украину – ред. НСН) как плацдарм, как полигон, как инструмент», - сказала она.

Ранее президент США Джо Байден вновь распорядился выделить Украине новую партию военной помощи на сумму $725 миллионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

