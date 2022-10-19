Захарова: Попытки США «усилить» Киев ведут к разрушению Украины
Намерение Соединенных Штатов «усилить позицию» Киева ведет к разрушению Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, Вашингтон делает ставку на раздувание конфликта, чтобы разрушить страну, которую «много лет опекал». Захарова отметила, что США не планировали мира и демократии на территории Украины.
«Они планировали использовать ее (Украину – ред. НСН) как плацдарм, как полигон, как инструмент», - сказала она.
Ранее президент США Джо Байден вновь распорядился выделить Украине новую партию военной помощи на сумму $725 миллионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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