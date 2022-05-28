СМИ: Республиканцы планируют объявить импичмент Байдену

В материале отмечается, что республиканцы набирают популярность в США из-за усложняющейся экономической обстановки, в том числе роста цен на газ, и могут победить на выборах в Палату представителей в ноябре текущего года. Байден якобы обеспокоен ситуацией и нанял юриста «для подготовки своей защиты» юриста.

Журналист допускает, что демократы могут сами решить, что «старый и плохой» президент им не нужен, и поддержат импичмент Байдена. По мнению Грэя, лидера страны могут привлечь к ответственности за уход военного контингента из Афганистана, «подозрительные деловые операции» его сына Хантера Байдена на Украине и в Китае, а также в связи с кризисом на границе.

Отмечается, что республиканцы «хотят отомстить» демократам, которые использовали импичмент как «дубинку» для отстранения бывшего президента Дональда Трампа. При этом 70% избирателей, поддерживающих Республиканскую партию, выступают за отстранение Байдена от должности.

