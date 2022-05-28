СМИ: Республиканцы планируют объявить импичмент Байдену

Конгрессмены от Республиканской партии США на фоне падения рейтингов президента Соединенных Штатов Джо Байдена могут объявить импичмент главе государства. Об этом пишет обозреватель The Spectator Фредди Грэй.

Рейтинг одобрения Байдена упал до рекордных 36%

В материале отмечается, что республиканцы набирают популярность в США из-за усложняющейся экономической обстановки, в том числе роста цен на газ, и могут победить на выборах в Палату представителей в ноябре текущего года. Байден якобы обеспокоен ситуацией и нанял юриста «для подготовки своей защиты» юриста.

Журналист допускает, что демократы могут сами решить, что «старый и плохой» президент им не нужен, и поддержат импичмент Байдена. По мнению Грэя, лидера страны могут привлечь к ответственности за уход военного контингента из Афганистана, «подозрительные деловые операции» его сына Хантера Байдена на Украине и в Китае, а также в связи с кризисом на границе.

Отмечается, что республиканцы «хотят отомстить» демократам, которые использовали импичмент как «дубинку» для отстранения бывшего президента Дональда Трампа. При этом 70% избирателей, поддерживающих Республиканскую партию, выступают за отстранение Байдена от должности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИмпичментРеспубликанская Партия СШАДжо Байден
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