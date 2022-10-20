СМИ: США могут перестать помогать Украине после победы республиканцев на выборах
Правительство США может перестать оказывать помощь Украине, если после выборов в ноябре к власти в конгрессе придут республиканцы. Об этом пишет портал Axios.
Сейчас республиканцы составляют меньшинство в нижней палате конгресса, однако после промежуточных ноябрьских выборов ситуация может измениться. В таких условиях Вашингтон откажется от прежней тактики в отношении Украины, отмечает телеканал «360».
«Думаю, что люди будут сидеть в рецессии и не будут выписывать Украине карт-бланш. <…> Палата представителей, контролируемая республиканцами, может перекрыть кран, финансирующий усилия Украины», — заявил представитель от Калифорнии Кевин Маккарти.
В свою очередь, член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг отметила, что Украина — «последнее, о чем вы думаете» на фоне повышения цен и проблем с мигрантами и наркоманией. Кроме того, представитель от Техаса Майкл Маккол указал, что республиканцы желают видеть «больше подотчетности и надзора», отмечает РЕН ТВ.
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