СМИ: США могут перестать помогать Украине после победы республиканцев на выборах

Сейчас республиканцы составляют меньшинство в нижней палате конгресса, однако после промежуточных ноябрьских выборов ситуация может измениться. В таких условиях Вашингтон откажется от прежней тактики в отношении Украины, отмечает телеканал «360».

«Думаю, что люди будут сидеть в рецессии и не будут выписывать Украине карт-бланш. <…> Палата представителей, контролируемая республиканцами, может перекрыть кран, финансирующий усилия Украины», — заявил представитель от Калифорнии Кевин Маккарти.

В свою очередь, член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг отметила, что Украина — «последнее, о чем вы думаете» на фоне повышения цен и проблем с мигрантами и наркоманией. Кроме того, представитель от Техаса Майкл Маккол указал, что республиканцы желают видеть «больше подотчетности и надзора», отмечает РЕН ТВ.

