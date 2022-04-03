Не руб(л)и с плеча. Назван срок, когда Запад начнет рассчитываться за газ рублями
Эксперты нефтегазового рынка в эфире НСН рассказала, когда западные партнеры перейдут на рублевые расчеты за газ, и вернется ли иностранная валюта.
Решение об оплате газа в рублях было принято не для того, чтобы кого-то щелкнуть по носу, а чтобы обезопасить российскую торговлю, а также из-за санкций у РФ не отобрали доллары и евро. Об этом шла речь в беседе Пескова с журналистом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».
При этом официальный представитель Кремля пояснил, что, несмотря на необходимость расчетов в рублях, иностранные клиенты продолжат оплачивать газ в долларах и евро.
«Они, собственно, как платили, так они и будут платить в евро, в тех самых единицах, которые указаны в договорах. Но при этом конечная оплата все-таки будет поступать продавцу - "Газпрому" - именно в рублях путем уже приобретения за эти евро российских рублей. Поэтому, да, это пока прототип системы. Но я не сомневаюсь, что в дальнейшем она будет распространяться и на новые группы товаров. И она будет занимать все больше и больше места в наших внешнеторговых отношениях», - цитирует Пескова РИА Новости.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что европейские страны, отказывающиеся платить за газ в рублях, могут начать это делать к лету.
«Если завтра никто не согласится, мы просто перекрываем газ. Возобновить его поставки не сложно – это же не «заморозить» нефтяное месторождение. Правила объявлены, условия определены, дальше - ждем. Понятно, что они сейчас могут пытаться даже в суд подавать, но что делать. Дальше время играет на нас. Посмотрим, подождем день, неделю, месяц. К лету, я думаю, рублевые расчеты начнутся. Может быть не сразу всеми одновременно, а постепенно, по одному. Схема оплаты в рублях ничего принципиально не меняет с точки зрения платежей, которые проходили до этого. Они просто переводят евро с расчетного счета в европейском банке на счет в российском банке, цена такая же, формула цены не меняется, просто нужно сделать валютную операцию. Это исключительная политическая позиция, нужно, чтобы чуть-чуть прошло времени, все чуть-чуть утихомирилось. Подождем, месяц роли не играет», - сказал Пикин.
Президент Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса, член общественного совета Министерства экономического развития РФ Виктор Хайков заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что отношения между Европой и Россией могут повлиять на возврат к валютным платежам за газ. Однако отношения точно не будут такими же хорошими, какими они были.
«Никогда не говори никогда. Но в ближайшее время возврат к валютным расчётам маловероятен. То, что сейчас было реализовано, можно считать началом смены всей мировой финансовой системы. Это та самая дедолларизация, о которой теперь уже не только говорят. Это последствия тех санкций, которые были применены к нашей стране. Весь мир понимает, что аналогичные ограничения могут распространиться и на них. Доллар уже не оправдывает себя как резервная валюта, что означает необходимость реального перехода на национальные валюты в расчётах между странами. Это глобальная тенденция», - уверен Хайков.
Ранее экономист Василий Колташов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сказал, что в мире высок интерес к созданию новой резервной валюты на основе золота, это будет выгодно многим странам, однако для решения таких вопросов нужна политическая воля.
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