Не руб(л)и с плеча. Назван срок, когда Запад начнет рассчитываться за газ рублями

При этом официальный представитель Кремля пояснил, что, несмотря на необходимость расчетов в рублях, иностранные клиенты продолжат оплачивать газ в долларах и евро.

«Они, собственно, как платили, так они и будут платить в евро, в тех самых единицах, которые указаны в договорах. Но при этом конечная оплата все-таки будет поступать продавцу - "Газпрому" - именно в рублях путем уже приобретения за эти евро российских рублей. Поэтому, да, это пока прототип системы. Но я не сомневаюсь, что в дальнейшем она будет распространяться и на новые группы товаров. И она будет занимать все больше и больше места в наших внешнеторговых отношениях», - цитирует Пескова РИА Новости.