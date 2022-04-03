СМИ: Запад не смог парализовать экономику России
Власти России продолжают выполнять свои долговые обязательства, несмотря на попытки западных стран парализовать экономику страны, сообщает Business Insider со ссылкой на эксперта Хассан Малик.
По его словам, многие инвесторы сомневались в платежеспособности Москвы с учетом масштаба введенных против нее ограничительных мер. Однако в конце марта российские власти отправили платежи по облигациям на сумму 447 миллионов долларов.
Малик считает, что платежеспособность связана с тем, что дефолт по долговым обязательствам нанесет по ней более серьезный удар, нежели по остальному миру.
Антироссийские санкции не оказали желаемого эффекта. Это подтверждает восстановившийся курс рубля, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Ослабленный рубль приносил бюджету России дополнительные доходы из-за экспортных сделок, рассказал экс-глава Центробанка Сергей Дубинин Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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