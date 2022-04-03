СМИ: Запад не смог парализовать экономику России

По его словам, многие инвесторы сомневались в платежеспособности Москвы с учетом масштаба введенных против нее ограничительных мер. Однако в конце марта российские власти отправили платежи по облигациям на сумму 447 миллионов долларов.

Малик считает, что платежеспособность связана с тем, что дефолт по долговым обязательствам нанесет по ней более серьезный удар, нежели по остальному миру.

Антироссийские санкции не оказали желаемого эффекта. Это подтверждает восстановившийся курс рубля, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Ослабленный рубль приносил бюджету России дополнительные доходы из-за экспортных сделок, рассказал экс-глава Центробанка Сергей Дубинин Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

