СМИ: Запад не смог парализовать экономику России

Власти России продолжают выполнять свои долговые обязательства, несмотря на попытки западных стран парализовать экономику страны, сообщает Business Insider со ссылкой на эксперта Хассан Малик.

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По его словам, многие инвесторы сомневались в платежеспособности Москвы с учетом масштаба введенных против нее ограничительных мер. Однако в конце марта российские власти отправили платежи по облигациям на сумму 447 миллионов долларов.

Малик считает, что платежеспособность связана с тем, что дефолт по долговым обязательствам нанесет по ней более серьезный удар, нежели по остальному миру.

Антироссийские санкции не оказали желаемого эффекта. Это подтверждает восстановившийся курс рубля, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Ослабленный рубль приносил бюджету России дополнительные доходы из-за экспортных сделок, рассказал экс-глава Центробанка Сергей Дубинин Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЭкономика
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