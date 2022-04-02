Рубль закончит войну санкций. Эксперты подтвердили бесполезность западных рестрикций

«Мы должны приготовиться к тому, что большинство компаний с крупным государственным участием перейдут на расчеты в рублях в международной торговле. Этот шаг повысит престиж российской валюты и ее статус. Банковская система «Мир» тоже станет более востребованной в ряде стран. Несмотря на то, что мы сейчас имеем дело с масштабными, прежде всего финансовыми, санкциями. Но их авторам придется обходить собственные ограничения для того, чтобы работать с Россией. Это придется сделать, потому что отказаться, например, от поставок российского газа просто невозможно. Иначе это будет настоящим сценарием катастрофы для ЕС, потому что дальше последует политическая революция. Консервативные силы, которые раньше были лояльны и политически неактивны, возглавят движение людей для того, чтобы прекратить эту бессмысленную и безумную войну санкций. В результате санкций Запад обрушил собственную репутацию», - объяснил он.

Ранее финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» в сложившейся экономической ситуации рекомендовал россиянам на полгода положить свободные деньги в банк под 20% и посоветовал «не связываться» с иностранной валютой.

