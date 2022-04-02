Рубль закончит войну санкций. Эксперты подтвердили бесполезность западных рестрикций
Экономисты и финансисты в эфире НСН скептически оценили влияние санкций на жизнь в России.
Антироссийские санкции не оказали желаемого эффекта. Это подтверждает восстановившийся курс рубля, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Санкции, которые мы до настоящего времени ввели против России, не действуют. Доказательство - курс рубля, который возвращается к уровню до момента агрессии России на Украине. Это означает, что наши действия не принесли желаемого европейскими лидерами эффекта», - передает ТАСС слова премьера.
Ослабленный рубль приносил бюджету России дополнительные доходы из-за экспортных сделок, рассказал экс-глава Центробанка Сергей Дубинин Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Когда после введения санкций был поставлен вопрос о переводе оплаты за газ на рубли, возникает много вопросов – какой будет курс, как он будет определяться. Если будет чисто рыночная основа, то поднимется курс рубля, что невыгодно для российских экспортеров и бюджета, если продолжать работать в рамках бюджетного правила. Рубль ослаблялся не то чтобы сознательно, но это приносило рублевые доходы», - объяснил он.
Ситуация с продовольствие в стране остается стабильной, несмотря на санкции. Из России исчезли уже десятки категорий товаров, однако продовольствие это не затронет, заверил Telegram-канал «Радиоточка НСН» председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.
«Хлеб будет, вырастим, в крайнем случае, серпами можно его жать, если с комбайнами будут проблемы. Санкции и проблемы касаются почти всего, но не еды. В части алкоголя уходит импортный алкоголь, но выпить и своего много. И покушать есть что», - успокоил Шелищ.
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что переход на рубль в мировой торговли укрепит его и сильно ослабит иностранную валюту, в связи с чем ЕС придется сократить санкции против банков России.
«Мы должны приготовиться к тому, что большинство компаний с крупным государственным участием перейдут на расчеты в рублях в международной торговле. Этот шаг повысит престиж российской валюты и ее статус. Банковская система «Мир» тоже станет более востребованной в ряде стран. Несмотря на то, что мы сейчас имеем дело с масштабными, прежде всего финансовыми, санкциями. Но их авторам придется обходить собственные ограничения для того, чтобы работать с Россией. Это придется сделать, потому что отказаться, например, от поставок российского газа просто невозможно. Иначе это будет настоящим сценарием катастрофы для ЕС, потому что дальше последует политическая революция. Консервативные силы, которые раньше были лояльны и политически неактивны, возглавят движение людей для того, чтобы прекратить эту бессмысленную и безумную войну санкций. В результате санкций Запад обрушил собственную репутацию», - объяснил он.
Ранее финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» в сложившейся экономической ситуации рекомендовал россиянам на полгода положить свободные деньги в банк под 20% и посоветовал «не связываться» с иностранной валютой.
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