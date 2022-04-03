Глава Conexus Барисс сделал заявление о прекращении поставок газа из России в страны Балтии

У стран Балтии два канала поступления газа: Клайпедский терминал сжиженного природного газа и Инчукалнское подземное газохранилище. По мнению Барриса, решение президента России Владимира Путина о переходе оплаты газа в недружественные страны в рублевые расчеты может говорить о прекращении поставок российского топлива.

«С точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала — чем быстрее, тем лучше», — считает глава Conexus.

По его данным в Инчукалнском газохранилище скопилось нетипично много газа для этого данного времени года — 7,6 террават-часов. По оценкам Барриса, эти объемы почти равны газопотреблению Латвии и Литвы в зимние месяцы. Он заявил, что причин для обеспокоенности в ближайшие месяцы нет, пишут «Известия».

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, обязывающий продавать газ недружественным странам только за рубли. Иностранным покупателям придется открывать в Газпромбанке специальные счета, на которые будут перечисляться средства в валюте для оплаты поставок. Сам банк при этом будет покупать рубли на биржах, переводить их на рублевые счета импортеров и производить оплату.

