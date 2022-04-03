Глава Conexus Барисс сделал заявление о прекращении поставок газа из России в страны Балтии
С начала апреля в балтийские страны: Эстонию, Латвию и Литву – прекратилось поступление российского газа. Об этом порталу Jauns.lv сообщил председатель правления оператора системы природного газа АО Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс в субботу, 2 апреля.
У стран Балтии два канала поступления газа: Клайпедский терминал сжиженного природного газа и Инчукалнское подземное газохранилище. По мнению Барриса, решение президента России Владимира Путина о переходе оплаты газа в недружественные страны в рублевые расчеты может говорить о прекращении поставок российского топлива.
«С точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала — чем быстрее, тем лучше», — считает глава Conexus.
По его данным в Инчукалнском газохранилище скопилось нетипично много газа для этого данного времени года — 7,6 террават-часов. По оценкам Барриса, эти объемы почти равны газопотреблению Латвии и Литвы в зимние месяцы. Он заявил, что причин для обеспокоенности в ближайшие месяцы нет, пишут «Известия».
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, обязывающий продавать газ недружественным странам только за рубли. Иностранным покупателям придется открывать в Газпромбанке специальные счета, на которые будут перечисляться средства в валюте для оплаты поставок. Сам банк при этом будет покупать рубли на биржах, переводить их на рублевые счета импортеров и производить оплату.
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