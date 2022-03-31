Месяц на ожидание: В России уверены в неизбежном переходе Европы на рублевые расчеты за газ
Сергей Пикин в эфире НСН заявил, что газ в Европу может быть перекрыт уже 1 апреля, а дальше «время будет работать на нас».
Европейские страны, отказывающиеся платить за газ в рублях, могут начать это делать к лету, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин подписал указ о расчетах за газ с недружественными странами в рублях. Если с 1 апреля они не будут платить в рублях, контракты будут остановлены, предупредил Путин.
«Если завтра никто не согласится, мы просто перекрываем газ. Возобновить его поставки не сложно – это же не «заморозить» нефтяное месторождение. Правила объявлены, условия определены, дальше - ждем. Понятно, что они сейчас могут пытаться даже в суд подавать, но что делать. Дальше время играет на нас. Посмотрим, подождем день, неделю, месяц. К лету, я думаю, рублевые расчеты начнутся. Может быть не сразу всеми одновременно, а постепенно, по одному», - сказал Пикин.
По его словам, новая схема расчетов принципиально не отличается от старой.
«Схема оплаты в рублях ничего принципиально не меняет с точки зрения платежей, которые проходили до этого. Они просто переводят евро с расчетного счета в европейском банке на счет в российском банке, цена такая же, формула цены не меняется, просто нужно сделать валютную операцию. "Газпром" считает стоимость газа ровно по этому курсу, и европейские потребители ничего не теряют. Это просто одно маленькое движение», - разъяснил эксперт.
При этом он назвал чистой политикой заявления большинства стран ЕС об отказе от оплаты в рублях.
«Это абсолютно политический выбор, причем на курс рубля это никак не влияет. Что мы получали в Европе, что в России, это те же самые евро, они все равно приходят в РФ. Но при этом мы точно понимаем, что они дойдут до нас. Получая их в Европе, у нас был риск, что они могут не дойти и быть «заморожены» по дороге. В России расчет будет только в рублях, поэтому они меняются на рубли и происходит оплата за газ. Это исключительная политическая позиция, нужно, чтобы чуть-чуть прошло времени, все чуть-чуть утихомирилось. Подождем, месяц роли не играет», - сказал директор Фонда энергетического развития.
При этом Пикин подчеркнул, что у Европы нет альтернативы российскому газу, а запасы в их хранилищах роли не играют.
«Сейчас объем в хранилищах никакой роли не играет. Зима закончилась, и то, что там осталось, это, конечно, крохи даже по отношению к осени прошлого года. Главная проблема для них – не хранилища, а то, что в ближайший летний сезон и весной им необходимо закачать минимум 80 млрд кубометров, исходя из того, что они потратили, плюс еще получать газ летом и зимой. При этом Россия является ключевым поставщиком газа, который заместить никем и ничем невозможно», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В соответствии с указом президента РФ, расчеты в рублях за газ со странами Запада начнутся с 1 апреля. Покупатели российского газа должны будут открыть специальные рублевые счета в «Газпромбанке».
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что рассматривается схема оплаты газа в евро, которые «Газпромбанк» затем будет переводить в рубли. О таком варианте ранее сообщили в правительстве Германии по итогам переговоров Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Страны ЕС неоднократно говорили, что отказываются платить за российский газ в рублях. При этом Франция и Германия уже готовятся к возможному прекращению поставок уже 1 апреля.
«Может возникнуть ситуация, при которой завтра, при определенном стечении обстоятельств, газ из России не будет поступать», - сказал в четверг министр экономики Франции Брюно Ле Мэр на совместной пресс-конференции с коллегой из ФРГ.
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