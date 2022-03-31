Месяц на ожидание: В России уверены в неизбежном переходе Европы на рублевые расчеты за газ

«Если завтра никто не согласится, мы просто перекрываем газ. Возобновить его поставки не сложно – это же не «заморозить» нефтяное месторождение. Правила объявлены, условия определены, дальше - ждем. Понятно, что они сейчас могут пытаться даже в суд подавать, но что делать. Дальше время играет на нас. Посмотрим, подождем день, неделю, месяц. К лету, я думаю, рублевые расчеты начнутся. Может быть не сразу всеми одновременно, а постепенно, по одному», - сказал Пикин.

По его словам, новая схема расчетов принципиально не отличается от старой.

«Схема оплаты в рублях ничего принципиально не меняет с точки зрения платежей, которые проходили до этого. Они просто переводят евро с расчетного счета в европейском банке на счет в российском банке, цена такая же, формула цены не меняется, просто нужно сделать валютную операцию. "Газпром" считает стоимость газа ровно по этому курсу, и европейские потребители ничего не теряют. Это просто одно маленькое движение», - разъяснил эксперт.

При этом он назвал чистой политикой заявления большинства стран ЕС об отказе от оплаты в рублях.

«Это абсолютно политический выбор, причем на курс рубля это никак не влияет. Что мы получали в Европе, что в России, это те же самые евро, они все равно приходят в РФ. Но при этом мы точно понимаем, что они дойдут до нас. Получая их в Европе, у нас был риск, что они могут не дойти и быть «заморожены» по дороге. В России расчет будет только в рублях, поэтому они меняются на рубли и происходит оплата за газ. Это исключительная политическая позиция, нужно, чтобы чуть-чуть прошло времени, все чуть-чуть утихомирилось. Подождем, месяц роли не играет», - сказал директор Фонда энергетического развития.

При этом Пикин подчеркнул, что у Европы нет альтернативы российскому газу, а запасы в их хранилищах роли не играют.

«Сейчас объем в хранилищах никакой роли не играет. Зима закончилась, и то, что там осталось, это, конечно, крохи даже по отношению к осени прошлого года. Главная проблема для них – не хранилища, а то, что в ближайший летний сезон и весной им необходимо закачать минимум 80 млрд кубометров, исходя из того, что они потратили, плюс еще получать газ летом и зимой. При этом Россия является ключевым поставщиком газа, который заместить никем и ничем невозможно», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

В соответствии с указом президента РФ, расчеты в рублях за газ со странами Запада начнутся с 1 апреля. Покупатели российского газа должны будут открыть специальные рублевые счета в «Газпромбанке».

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что рассматривается схема оплаты газа в евро, которые «Газпромбанк» затем будет переводить в рубли. О таком варианте ранее сообщили в правительстве Германии по итогам переговоров Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.