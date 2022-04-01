Немецкий эксперт: Россия получит рекордные доходы от экспорта газа
Из-за значительного роста цен на спотовых рынках Россия получит рекордные доходы от продажи газа. Об этом сообщает портал ntv.de со ссылкой на немецкого эксперта Яниса Клюге.
Он напомнил, что раньше большее значение для бюджета имела нефть, но теперь, по его мнению, такую же роль будет играть и газ. В связи с этим, добавил эксперт, в этом году бюджет России окажется профицитным.
Клюге считает, что благодаря заработкам с продажи энергоресурсов РФ сможет компенсировать рост инфляции, а также снижение сборов налога на прибыль и НДС.
Эксперт отметил, что из-за изменения курса валют доходы РФ за нефть могут составить примерно семь тысяч рублей за баррель, вместо ожидаемых четырех с половиной тысяч рублей.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в ближайшем будущем рубль будет укрепляться и не из-за решения президента России Владимира Путина перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли, а из-за резкого падения импорта и высоких экспортных цен.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru