Немецкий эксперт: Россия получит рекордные доходы от экспорта газа

Из-за значительного роста цен на спотовых рынках Россия получит рекордные доходы от продажи газа. Об этом сообщает портал ntv.de со ссылкой на немецкого эксперта Яниса Клюге.

Он напомнил, что раньше большее значение для бюджета имела нефть, но теперь, по его мнению, такую же роль будет играть и газ. В связи с этим, добавил эксперт, в этом году бюджет России окажется профицитным.

Клюге считает, что благодаря заработкам с продажи энергоресурсов РФ сможет компенсировать рост инфляции, а также снижение сборов налога на прибыль и НДС.