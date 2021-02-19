Навального не услышали? Кого коснутся новые санкции ЕС
Евросоюз, по всей видимости, введёт санкции только против причастных к лишению свободы Навального. При этом соратники оппозиционера предлагали и другие кандидатуры.
Представители стран Евросоюза договорятся о санкциях против России из-за лишения свободы оппозиционера Алексея Навального 22 февраля. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои дипломатические источники. При этом отмечается, что санкции в отношении крупных российских предпринимателей маловероятны.
Издание уточняет, что некоторые страны не желают разрывать все связи с Россией, потому санкции могут затронуть только чиновников и организации, непосредственно задействованные в деле Навального.
16 февраля Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленно освободить оппозиционера, сославшись на угрозу для его жизни и здоровья.
Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, бывший уполномоченный МИД по вопросам правы человека и верховенства права Константин Долгов в эфире НСН заявил, что требование ЕСПЧ не может быть исполнено.
«Относительно этого решения уже был официальный комментарий Минюста, что выполнять его мы не будем. Не будем освобождать господина Навального, приговор которому вынес суд. Согласно поправкам к Конституции, у нас абсолютный приоритет российского законодательства перед решениями международных инстанций. Поэтому наш Минюст занял абсолютно правильную позицию», - сказал Долгов.
Ранее Минюст РФ заявил, что Россия не сможет освободить осужденного по делу «Ив Роше» Навального в рамках обеспечительных мер по требованию ЕСПЧ, так как это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, «определенным переходом за красную линию».
По мнению Долгова, отказ от выполнения требования ЕСПЧ не приведет к новым санкциям Евросоюза.
«ЕСПЧ - это не орган Евросоюза. Это орган Совета Европы. А Совет Европы никаких решений обязательного характера не принимает. Поэтому по линии Совета Европы опрокинуть решение российского суда не получится. Что касается Евросоюза, будут ли загонять отношения с Россией в абсолютный тупик или решат в пользу сохранения контактов – посмотрим», - пояснил сенатор.
Начало работы по утверждению новых санкций может привести к их юридическому оформлению уже к марту. Известно о существенных разногласиях между членами ЕС в объемах санкционного давления на Россию. За более прагматичный подход к вопросу, не препятствующий стратегическому партнерству с Москвой, выступают, в частности, Германия и Италия. Наказать Москву требуют Литва, Латвия, Эстония и Польша. При этом санкционные меры могут быть приняты лишь при единогласной поддержке всех 27 членов Евросоюза.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН выразил уверенность, что «друзей у России больше, чем кому-то кажется». В основном это те, кто не вводит антироссийские санкции.
«У нас с Японией есть территориальные проблемы. Но при этом с Японией у нас отношения ровные, во многих сферах далеко продвинутые. И Япония не стремится антироссийскую санкционную политику проводить. Сербия является государством, дружественным России. Она отказывается входить в блок НАТО, не вводит и не собирается вводить никаких санкций в отношении Российской Федерации. Это государство, где мы себя чувствуем комфортно, у нас там безвизовый въезд. Еще пример – Армения. Кто бы там ни был у власти, но для армян дружеские отношения с Россией имеют важнейшее значение. Не буду говорить про Китай, потому что мы стратегические партнеры. Но у нас с Республикой Корея безвизовые отношения. Они не замечены ни в каких санкциях против нас. Между Сеулом и Москвой отношения ровные всегда. Вьетнам также», - сказал сенатор.
По его словам, в Латинской Америке и Африке много стран, которые состоят с нашей страной в хороших отношениях. Они есть и в ЕС.
«В Европе тоже немало. Они, правда, это не артикулируют. Но, например, Люксембург. Я считаю, вполне дружески к нам относится. И Португалия, и Монако. Во многом Франция. Даже в Германии, если вывести за скобки чересчур политизированных деятелей», - отметил он.
Сам Навальный еще в интервью Financial Times в 2015 году предлагал заморозить активы бизнесменов Алишера Усманова, Романа Абрамовича и журналиста Владимира Соловьева. В прошлом году уже после выписки из берлинской клиники он призвал Европарламент отказаться от бесполезных санкций против силовиков и сосредоточиться на близких к Путину «олигархах». «Пока самые дорогие яхты господина Усманова стоят в порту Барселоны или в Монако, никто в России или даже в Кремле не будет относиться серьезно к европейским санкциям», — настаивал он.
В конце января 2021 года сторонники Навального также предложили Западу свой список «кандидатов» в новые санкционные списки. В него они включили, в частности, миллиардера Олега Дерипаску, медиаменеджеров Маргариту Симоньян и Константина Эрнста, премьер-министра РФ Михаила Мишустина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. В списке были не только предполагаемые преследователи Навального, но и те, кого соратники оппозиционера посчитали причастными к нарушению прав человека.
После этого режиссёр Никита Михалков предложил лишать гражданства тех, кто призывает к санкциям против своей страны. Песков уже заявил, что это вопрос весьма актуальный.
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