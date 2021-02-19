Навального не услышали? Кого коснутся новые санкции ЕС

16 февраля Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленно освободить оппозиционера, сославшись на угрозу для его жизни и здоровья.

Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, бывший уполномоченный МИД по вопросам правы человека и верховенства права Константин Долгов в эфире НСН заявил, что требование ЕСПЧ не может быть исполнено.

«Относительно этого решения уже был официальный комментарий Минюста, что выполнять его мы не будем. Не будем освобождать господина Навального, приговор которому вынес суд. Согласно поправкам к Конституции, у нас абсолютный приоритет российского законодательства перед решениями международных инстанций. Поэтому наш Минюст занял абсолютно правильную позицию», - сказал Долгов.

Ранее Минюст РФ заявил, что Россия не сможет освободить осужденного по делу «Ив Роше» Навального в рамках обеспечительных мер по требованию ЕСПЧ, так как это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, «определенным переходом за красную линию».

По мнению Долгова, отказ от выполнения требования ЕСПЧ не приведет к новым санкциям Евросоюза.

«ЕСПЧ - это не орган Евросоюза. Это орган Совета Европы. А Совет Европы никаких решений обязательного характера не принимает. Поэтому по линии Совета Европы опрокинуть решение российского суда не получится. Что касается Евросоюза, будут ли загонять отношения с Россией в абсолютный тупик или решат в пользу сохранения контактов – посмотрим», - пояснил сенатор.