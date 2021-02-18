Заморозки на почве Навального. ЕС задумал новые санкции против России

В том, что Европа в отношении России вполне способна «закусить удила», не сомневаются и в Москве. Отказ исполнить недавнее требование Европейского суда по правам человека немедленно освободить Навального может повлечь за собой попытку исключить Россию из Совета Европы. Такого поворота не исключил глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Представитель Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что решение ЕСПЧ по Навальному неправомерно.

Военно-политическая сторона отношений тоже оптимизма не придает. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал к объединению всех «одинаково мыслящих государств, чтобы противостоять таким странам, как Россия и Китай». По его словам, уже в этом году НАТО примет соответствующую стратегическую концепцию.

Россия в ответ на новую стратегию НАТО может принять военно-политические меры, чтобы обеспечить свою безопасность, ответил на реплику генсека НАТО замглавы российского МИДа Александр Грушко, слова которого приводит ТАСС.

На таком предгрозовом фоне высылка из Таллина российского дипломата и в ответ эстонского из Москвы выглядит едва заметным обменом дипломатическими «любезностями». На скорость заморозки не влияет.

