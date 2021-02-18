Заморозки на почве Навального. ЕС задумал новые санкции против России
Отношения между Россией и Евросоюзом, страшно далекие от того, чтобы называться безоблачными, ухудшаются еще сильнее.
Поводом к этому для ЕС, как и предполагалось еще в прошлом году, стало так называемое дело Алексея Навального. Так называемое потому, что речь идет о событиях в комплексе: госпитализация в России, отправка на лечение в Германию, объявление властей ФРГ о его отравлении «Новичком», задержание по возвращении в Россию и замена условного срока по одному из приговоров на реальный. Недавний провальный визит в Москву еврокомиссара Жозепа Борреля никакого импульса ни для улучшения отношений, ни для облегчения участи «политзаключенного», как его называют в Европе, не дал. Теперь ЕС готовится сформулировать новые санкции против России: правительства стран-членов Евросоюза рассмотрят вопрос о санкциях из-за ареста Навального в понедельник, 22 февраля, передает Bloomberg.
Ограничения, как утверждает агентство, коснутся российских чиновников и организаций, которые прямо участвовали в аресте Алексея Навального. Начало работы по утверждению новых санкций может привести к их юридическому оформлению уже к марту. Вместе с тем, уже известно о существенных разногласиях между членами ЕС в масштабах санкционного давления на Россию. За более прагматический подход к вопросу, не препятствующий стратегическому партнерству с Москвой, выступают, в частности, Германия и Италия. Напротив, незамедлительно и всеобъемлюще покарать Москву требуют «младоевропейцы»: Литва, Латвия, Эстония и Польша. При этом санкционные меры могут быть приняты лишь при единогласной поддержке всех 27 членов Евросоюза.
В том, что Европа в отношении России вполне способна «закусить удила», не сомневаются и в Москве. Отказ исполнить недавнее требование Европейского суда по правам человека немедленно освободить Навального может повлечь за собой попытку исключить Россию из Совета Европы. Такого поворота не исключил глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Представитель Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что решение ЕСПЧ по Навальному неправомерно.
Военно-политическая сторона отношений тоже оптимизма не придает. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал к объединению всех «одинаково мыслящих государств, чтобы противостоять таким странам, как Россия и Китай». По его словам, уже в этом году НАТО примет соответствующую стратегическую концепцию.
Россия в ответ на новую стратегию НАТО может принять военно-политические меры, чтобы обеспечить свою безопасность, ответил на реплику генсека НАТО замглавы российского МИДа Александр Грушко, слова которого приводит ТАСС.
На таком предгрозовом фоне высылка из Таллина российского дипломата и в ответ эстонского из Москвы выглядит едва заметным обменом дипломатическими «любезностями». На скорость заморозки не влияет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 447 / сут.
Умерли
81 926+480 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+18 730 / сут.
- В марте возобновится чартерное сообщение между Россией и курортами Египта
- ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 363 тыс.
- СМИ: Apple решила добавить эмодзи с бородатыми женщинами
- Эксперт рассказал, как спасти упавший в сугроб смартфон
- Попова объявила о заверешении исследований вакцины «ЭпиВакКорона» среди лиц старше 65 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru