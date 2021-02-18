Заморозки на почве Навального. ЕС задумал новые санкции против России

Отношения между Россией и Евросоюзом, страшно далекие от того, чтобы называться безоблачными, ухудшаются еще сильнее.

Поводом к этому для ЕС, как и предполагалось еще в прошлом году, стало так называемое дело Алексея Навального. Так называемое потому, что речь идет о событиях в комплексе: госпитализация в России, отправка на лечение в Германию, объявление властей ФРГ о его отравлении «Новичком», задержание по возвращении в Россию и замена условного срока по одному из приговоров на реальный. Недавний провальный визит в Москву еврокомиссара Жозепа Борреля никакого импульса ни для улучшения отношений, ни для облегчения участи «политзаключенного», как его называют в Европе, не дал. Теперь ЕС готовится сформулировать новые санкции против России: правительства стран-членов Евросоюза рассмотрят вопрос о санкциях из-за ареста Навального в понедельник, 22 февраля, передает Bloomberg.

Евросоюз готов дать «зеленый свет» санкциям против России по делу Навального

Ограничения, как утверждает агентство, коснутся российских чиновников и организаций, которые прямо участвовали в аресте Алексея Навального. Начало работы по утверждению новых санкций может привести к их юридическому оформлению уже к марту. Вместе с тем, уже известно о существенных разногласиях между членами ЕС в масштабах санкционного давления на Россию. За более прагматический подход к вопросу, не препятствующий стратегическому партнерству с Москвой, выступают, в частности, Германия и Италия. Напротив, незамедлительно и всеобъемлюще покарать Москву требуют «младоевропейцы»: Литва, Латвия, Эстония и Польша. При этом санкционные меры могут быть приняты лишь при единогласной поддержке всех 27 членов Евросоюза.

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В том, что Европа в отношении России вполне способна «закусить удила», не сомневаются и в Москве. Отказ исполнить недавнее требование Европейского суда по правам человека немедленно освободить Навального может повлечь за собой попытку исключить Россию из Совета Европы. Такого поворота не исключил глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Представитель Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что решение ЕСПЧ по Навальному неправомерно.

Военно-политическая сторона отношений тоже оптимизма не придает. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал к объединению всех «одинаково мыслящих государств, чтобы противостоять таким странам, как Россия и Китай». По его словам, уже в этом году НАТО примет соответствующую стратегическую концепцию.

Россия в ответ на новую стратегию НАТО может принять военно-политические меры, чтобы обеспечить свою безопасность, ответил на реплику генсека НАТО замглавы российского МИДа Александр Грушко, слова которого приводит ТАСС.

На таком предгрозовом фоне высылка из Таллина российского дипломата и в ответ эстонского из Москвы выглядит едва заметным обменом дипломатическими «любезностями». На скорость заморозки не влияет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйСанкции ЕСРоссия
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