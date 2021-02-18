Евросоюз готов дать «зеленый свет» санкциям против России по делу Навального

Правительства стран-членов Евросоюза готовы дать зеленый свет санкциям против России в понедельник из-за ареста оппозиционера Алексея Навального, передает Bloomberg.

Источники агентства полагают, что ограничения коснуться российских чиновников и организаций, которые прямо участвовали в деле его ареста.

Санкции вряд ли коснуться крупных российских бизнесменов, как ранее призывали Навальный и его сторонники, потому что в Европе не все готовы сжигать мосты. Потому санкции должны быть организованы так, чтобы с одной стороны, отреагировать на действия российских властей, а с другой – не сильно повредить отношениям ЕС и России, ведь иначе место ЕС займет Китай.

Начало работы по утверждению новых санкций может привести к их юридическому оформлению уже к марту.

