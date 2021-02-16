Соловьев сравнил Навального с Гитлером, а Дугин - с мухой
Философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин в эфире НСН ответил телеведущему Соловьеву, назвавшего Гитлера «очень смелым человеком».
Телеведущий Владимир Соловьёв назвал основателя Третьего рейха Адольфа Гитлера «очень смелым человеком». В эфире своей программы на канале «Россия 1» он сравнил лидера нацистской Германии с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.
«Гитлер был лично очень смелым человеком: в отличие от этого гульфикфюрера не косил от армии, воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны», - заявил Соловьев.
Философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин в эфире НСН заявил, что Гитлера и Навального сравнивать нельзя.
«Гитлер был злодей. Но он был великий злодей. А Навальный – никто. Как можно сравнивать гору и песчинку на пляже. Навальный никакой, его не существует. Это некий алгоритм, который западные глобалистские круги запустили в своем виртуальном мире. Я думаю, его фотография выпала случайно во время работы искусственного интеллекта. Сбой программы – его назначили главным по России. И президентом несуществующего государства Россия в глобалистской топи», - сказал Дугин.
При этом философ сравнил Навального с белорусским оппозиционером Светланой Тихановской и венесуэльским политиком Хуаном Гуайдо.
«В глазах нашей российской действительности он – никто. Гитлер – это часть истории, страшной истории, чудовищной. Но это фигура. Как и Сталин, как и другие злодеи. По модулю если брать – это огромная, масштабная фигура. Гитлер – это грандиозный злодей, а Навальный – это мелкое ничтожество. Никто, вот и все», - заявил Дугин.
При этом Навальный, считает философ, демонстрирует если не смелость, то «дерзость».
«Это миры совершенно не пересекающиеся. Ничтожный Навальный демонстрирует определенную, я бы сказал, дерзость. Если убрать масштаб, включить микроскоп и начат рассматривать. Вы никогда не обращали внимание, как выглядит под микроскопом муха? Это нечто чудовищное! Если забыться на секунду, мы увидим страшное черное существо с жестокими зубами, с искаженными пропорциями. Это завораживающее зрелище. К Навальному приставлен такой микроскоп, и мы действительно видим какие-то детали его, ущербность его фигуры, выражение лица, бегающие странные глаза. В микромире он, может быть, и смел. Демонстрирует определенную дерзость. Он надругался над ветераном. Он достаточно дерзок в своей микрофлоре», - заключил мыслитель.
Ранее Дугин в эфире НСН заявил о полной неизвестности будущего России.
Заседание Бабушкинского суда Москвы по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, подсудимым по которому является Навальный, было перенесено на субботу, 29 февраля. Оно начнется в 14.00 с последнего слова оппозиционного политика.
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