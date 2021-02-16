Соловьев сравнил Навального с Гитлером, а Дугин - с мухой

При этом философ сравнил Навального с белорусским оппозиционером Светланой Тихановской и венесуэльским политиком Хуаном Гуайдо.

«В глазах нашей российской действительности он – никто. Гитлер – это часть истории, страшной истории, чудовищной. Но это фигура. Как и Сталин, как и другие злодеи. По модулю если брать – это огромная, масштабная фигура. Гитлер – это грандиозный злодей, а Навальный – это мелкое ничтожество. Никто, вот и все», - заявил Дугин.

При этом Навальный, считает философ, демонстрирует если не смелость, то «дерзость».

«Это миры совершенно не пересекающиеся. Ничтожный Навальный демонстрирует определенную, я бы сказал, дерзость. Если убрать масштаб, включить микроскоп и начат рассматривать. Вы никогда не обращали внимание, как выглядит под микроскопом муха? Это нечто чудовищное! Если забыться на секунду, мы увидим страшное черное существо с жестокими зубами, с искаженными пропорциями. Это завораживающее зрелище. К Навальному приставлен такой микроскоп, и мы действительно видим какие-то детали его, ущербность его фигуры, выражение лица, бегающие странные глаза. В микромире он, может быть, и смел. Демонстрирует определенную дерзость. Он надругался над ветераном. Он достаточно дерзок в своей микрофлоре», - заключил мыслитель.

Ранее Дугин в эфире НСН заявил о полной неизвестности будущего России.

Заседание Бабушкинского суда Москвы по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, подсудимым по которому является Навальный, было перенесено на субботу, 29 февраля. Оно начнется в 14.00 с последнего слова оппозиционного политика.

