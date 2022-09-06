«Не грабеж, а конфискация»: Лиз Трасс подбирается к российским активам

По его словам, необдуманная политика может обернуться для ее инициаторов социальным взрывом, массовыми протестами и внутриполитической нестабильностью в королевстве.

«Очевидно, что любые политически мотивированные изъятия активов почти неминуемо вызовут бегство иностранных инвесторов из британской юрисдикции: если там обворовывают одних, то где гарантии, что так не поступят и с другими?» — сказал Беляев в интервью РИА Новости.

Так, в начале июля The Guardian, ссылаясь на Трасс, занимавшую пост главы британского МИД, сообщила, что Великобритания рассматривает вариант конфискации подпавших под санкции российских активов для передачи Украине. Трасс заявила, что будет ориентироваться на опыт Канады, принявшей соответствующий закон.