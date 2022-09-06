«Не грабеж, а конфискация»: Лиз Трасс подбирается к российским активам
Трасс всерьез намерена передать Украине замороженные российские активы, на этом фоне эксперты опасаются накала отношений между странами.
Реализация предложения избранного премьер-министра Великобритании Лиз Трасс об изъятии замороженных российских активов может привести к нестабильности в самом Лондоне. Об этом 6 сентября заявил директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
По его словам, необдуманная политика может обернуться для ее инициаторов социальным взрывом, массовыми протестами и внутриполитической нестабильностью в королевстве.
«Очевидно, что любые политически мотивированные изъятия активов почти неминуемо вызовут бегство иностранных инвесторов из британской юрисдикции: если там обворовывают одних, то где гарантии, что так не поступят и с другими?» — сказал Беляев в интервью РИА Новости.
Так, в начале июля The Guardian, ссылаясь на Трасс, занимавшую пост главы британского МИД, сообщила, что Великобритания рассматривает вариант конфискации подпавших под санкции российских активов для передачи Украине. Трасс заявила, что будет ориентироваться на опыт Канады, принявшей соответствующий закон.
«Я поддерживаю эту идею. Мы изучаем этот вопрос. В Канаде приняли соответствующий закон. Мы же работаем над этим совместно с МВД и Минфином. Нужно лишь хорошо изучить особенности этого вопроса», — сказала Трасс и подчеркнула, что реализация такой инициативы требует создания специальной законодательной базы.
На этом фоне член комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Белик заявил, что формулировку «рассматривать вариант конфискации» российских активов в пользу Украины британским политикам честнее было бы заменить на «совершить грабеж». Он напомнил, что подобные заявления звучали и от США, и от Канады, а теперь инициативу перехватила и Великобритания.
«Те меры, которые предпринимают Великобритания и другие страны, ведущие антироссийскую политику, в принципе не соотносятся с нормами международного права, о которых эти же страны трубят на каждом шагу. При этом формулировку «рассматривать вариант конфискации» британским политикам честнее было бы заменить на «совершить грабеж», причем это наглый и неприкрытый грабеж, а затем также нагло распорядиться российскими активами и направить их в пользу Украины», — говорил депутат в интервью «Известиям».
Между тем, 5 сентября Лиз Трасс избрали новым премьер-министром Великобритании, а, следовательно, ее полномочия будут усилены в разы. Многие эксперты сходятся во мнении, что политика королевства в отношении России будет только ужесточаться. Как отметила руководитель Центра британских исследований Елена Ананьева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», ситуация между странами может накалиться еще сильнее.
«Политика Лондона (в отношении России – ред. НСН) не изменится, так как есть доктринальные документы. Напротив, учитывая риторику Трасс, можно предположить, что ситуация может лишь сильнее накалиться, во всяком случае, на первом этапе», - говорила Ананьева.
Со своей стороны, лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Лиз Трасс будет больше заботиться об украинцах, нежели о британцах. По его мнению, в дальнейшем характеризовать стиль и политику британского кабинета по-прежнему будет «русофобия до последнего украинца».
«Свои граждане, по-видимому, у Лиз Трасс не на первом месте. Новому премьеру, скорее всего, придется им сказать «тушите свет». Счета за электричество и отопление продолжают пробивать потолок в Соединенном Королевстве. И виноваты здесь не Россия и ее президент, а бездумная санкционная политика Даунинг-стрит», - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Как ранее сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источник, с начала спецоперации на Украине власти стран Евросоюза заморозили около $14,6 миллиардов активов, которые принадлежат лицам, попавшим под санкции против России. При этом ЕС вместе с союзниками работают над поиском возможностей для лучшего обнаружения активов попавших под санкции лиц. И, кроме того, ищут способы, как им справиться с расходами на управление замороженными активами.
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