Гематолог назвал факторы, действительно повышающие риск тромбоза

Определить склонность к образованию тромбов только по одному показателю общего анализа крови невозможно. Риск формируется из сочетания факторов, включая возраст и заболевания, заявил «Ленте.ру» заведующий отделением гематологии клиники академика Ройтберга Радион Тарновский.

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Вероятность тромбоза повышается после крупных операций и длительной неподвижности. Из-за этого после хирургических вмешательств пациентам могут назначать профилактику антикоагулянтами и рекомендовать раннюю активизацию.

К факторам риска гематолог относит и перенесенное ранее патологическое состояние, некоторые онкозаболевания, длительные перелеты и поездки с ограничением движения, беременность и послеродовой период, ожирение, курение и ряд гормональных препаратов.

Но наличие одного фактора еще не означает, что тромбоз обязательно возникнет. Тарновский предостерег от самостоятельного приема аспирина или антикоагулянтов из страха «густой крови». У подобных препаратов есть конкретные показания, они одновременно повышают риск кровотечений.

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ФОТО: ТАСС / Николай Гынгазов
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