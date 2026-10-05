Гематолог назвал факторы, действительно повышающие риск тромбоза

Вероятность тромбоза повышается после крупных операций и длительной неподвижности. Из-за этого после хирургических вмешательств пациентам могут назначать профилактику антикоагулянтами и рекомендовать раннюю активизацию.



К факторам риска гематолог относит и перенесенное ранее патологическое состояние, некоторые онкозаболевания, длительные перелеты и поездки с ограничением движения, беременность и послеродовой период, ожирение, курение и ряд гормональных препаратов.



Но наличие одного фактора еще не означает, что тромбоз обязательно возникнет. Тарновский предостерег от самостоятельного приема аспирина или антикоагулянтов из страха «густой крови». У подобных препаратов есть конкретные показания, они одновременно повышают риск кровотечений.



Недавно в Роспотребнадзоре рассказали россиянам, как защититься от вируса Коксаки.

