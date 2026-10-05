В Роспотребнадзоре рассказали россиянам, как защититься от вируса Коксаки

В ведомстве советуют тщательно мыть фрукты и овощи, руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест, использовать только бутилированную или кипяченую воду и не глотать ее из бассейна.



Также стоит по возможности избегать купания в местах с сомнительными гигиеническими условиями и контактов с людьми, у которых есть признаки респираторных или кишечных инфекций.



При ухудшении самочувствия или появлении температуры, кашля, насморка, боли в горле, сыпи, головной боли или жидкого стула — в том числе после возвращения из курортных стран — нужно немедленно обратиться за медпомощью.



Недавно россиянам объяснили, как можно снизить риск диабета.

