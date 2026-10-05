В Роспотребнадзоре рассказали россиянам, как защититься от вируса Коксаки
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от вируса Коксаки. Ранее ведомство направило официальный запрос в Минздрав Вьетнама и АТОР из-за сообщений о заражении россиян. Об этом сообщает РИА Новости.
В ведомстве советуют тщательно мыть фрукты и овощи, руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест, использовать только бутилированную или кипяченую воду и не глотать ее из бассейна.
Также стоит по возможности избегать купания в местах с сомнительными гигиеническими условиями и контактов с людьми, у которых есть признаки респираторных или кишечных инфекций.
При ухудшении самочувствия или появлении температуры, кашля, насморка, боли в горле, сыпи, головной боли или жидкого стула — в том числе после возвращения из курортных стран — нужно немедленно обратиться за медпомощью.
Недавно россиянам объяснили, как можно снизить риск диабета.
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