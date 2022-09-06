В МИД предупредили, что изъятие российских активов может угрожать стабильности в Британии

Ранее глава британского МИД, будущий премьер-министр страны Лиз Трасс сообщила, что Лондон рассматривает возможность конфискации замороженных активов РФ для их передачи Украине.

«Следует учитывать как отсутствие правовых основ для подобного шага, что, к слову, уже признали британские юристы, так и губительные последствия таких действий для реноме и статуса Великобритании как международного финансового центра», — прокомментировал Беляев идею британской стороны.

Дипломат подчеркнул, что такие действия приведут к бегству из Британии иностранных инвесторов и грозят нестабильностью в стране, пишет РИА ФАН. По мнению Беляева, подобная политика может обернуться социальным взрывом и массовыми протестами в Соединенном Королевстве, отмечает Газета.ру.

