Глава разведки ФРГ заявил о риске втягивания Германии в конфликт с Россией

По его словам, противостояние Москвы и Берлина приобрело «новое, более опасное качество». Егер назвал РФ источником наиболее прямой и конкретной угрозы для ФРГ. Руководитель немецкого ведомства добавил, что его страна «не находится в обороне, но на нее нападают».



В августе в аэропорту Лейпциг/Галле рядом с украинским военно-транспортным самолетом обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Правительство Германии возложило ответственность на Россию.



Ранее в Совфеде назвали наиболее угрожающие Калининграду страны.

