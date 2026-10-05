Глава разведки ФРГ заявил о риске втягивания Германии в конфликт с Россией

Глава Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Йегер заявил о риске вовлечения страны в возможное вооруженное противостояние с Россией. В качестве примера привел инцидент в Лейпциге. Об этом пишет РБК.

МИД РФ: У «изоляторов» России кончилась изолента

По его словам, противостояние Москвы и Берлина приобрело «новое, более опасное качество». Егер назвал РФ источником наиболее прямой и конкретной угрозы для ФРГ. Руководитель немецкого ведомства добавил, что его страна «не находится в обороне, но на нее нападают».

В августе в аэропорту Лейпциг/Галле рядом с украинским военно-транспортным самолетом обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Правительство Германии возложило ответственность на Россию.

Ранее в Совфеде назвали наиболее угрожающие Калининграду страны.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: dpa / ТАСС
ТЕГИ:РоссияГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры