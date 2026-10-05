Глава разведки ФРГ заявил о риске втягивания Германии в конфликт с Россией
Глава Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Йегер заявил о риске вовлечения страны в возможное вооруженное противостояние с Россией. В качестве примера привел инцидент в Лейпциге. Об этом пишет РБК.
По его словам, противостояние Москвы и Берлина приобрело «новое, более опасное качество». Егер назвал РФ источником наиболее прямой и конкретной угрозы для ФРГ. Руководитель немецкого ведомства добавил, что его страна «не находится в обороне, но на нее нападают».
В августе в аэропорту Лейпциг/Галле рядом с украинским военно-транспортным самолетом обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Правительство Германии возложило ответственность на Россию.
Ранее в Совфеде назвали наиболее угрожающие Калининграду страны.
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