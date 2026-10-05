Психотерапевт заявила об отсутствии нормы безделья в день

По словам специалиста, не стоит превращать отдых в очередной норматив вроде обязательных 30 минут безделья в день. Подобный подход создаст новую обязанность. Лучше заранее оставлять в расписании небольшие промежутки, когда от человека ничего не требуется.



Крашкина добавила, что такие паузы необязательно тратить на соцсети. Они, наоборот, удерживают мозг в режиме стимуляции. Вместо этого психотерапевт советует прогуляться без цели, выпить чашку кофе в тишине или несколько минут смотреть в окно и позволить мыслям идти своим чередом.



Главное, уверена она, чтобы отдых действительно восстанавливал, а не становился способом бесконечно избегать жизни и важных дел.



Ранее профессор Андрей Продеус призвал перестать воспитывать в молодом поколении лень и тревожность.





