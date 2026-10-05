Психотерапевт заявила об отсутствии нормы безделья в день
Психотерапевт клиники академика Ройтберга, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина заявила, что универсальной «дневной нормы» безделья для отдыха не существует. Полезнее научиться замечать собственное состояние. Об этом она рассказала «Ленте.ру».
По словам специалиста, не стоит превращать отдых в очередной норматив вроде обязательных 30 минут безделья в день. Подобный подход создаст новую обязанность. Лучше заранее оставлять в расписании небольшие промежутки, когда от человека ничего не требуется.
Крашкина добавила, что такие паузы необязательно тратить на соцсети. Они, наоборот, удерживают мозг в режиме стимуляции. Вместо этого психотерапевт советует прогуляться без цели, выпить чашку кофе в тишине или несколько минут смотреть в окно и позволить мыслям идти своим чередом.
Главное, уверена она, чтобы отдых действительно восстанавливал, а не становился способом бесконечно избегать жизни и важных дел.
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