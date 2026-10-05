В России технически все готово для введения платы за международный трафик, при наличии соответствующей «отмашки» это сделают за один день, заявил в интервью НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

По данным «Коммерсанта», Минцифры в рамках решения задачи по снижению использования россиянами VPN обсуждает с операторами сотовой связи введение платы за пользование свыше 50 Гб международного трафика в сетях 5G. Отмечается, что эта система должна была заработать в октябре, однако пока у операторов нет «технического решения». Клименко считает, что дело здесь не в технических проблемах.