«За один день!»: Когда в России введут доплату за VPN
Почти любому человеку 50 гигабайт международного трафика хватит на всё – от фильмов и YouTube до «запрещенных» историй, сказал в эфире НСН Герман Клименко.
В России технически все готово для введения платы за международный трафик, при наличии соответствующей «отмашки» это сделают за один день, заявил в интервью НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
По данным «Коммерсанта», Минцифры в рамках решения задачи по снижению использования россиянами VPN обсуждает с операторами сотовой связи введение платы за пользование свыше 50 Гб международного трафика в сетях 5G. Отмечается, что эта система должна была заработать в октябре, однако пока у операторов нет «технического решения». Клименко считает, что дело здесь не в технических проблемах.
«Я думаю, технически все готово, это не является какой-то сложной специальной историей. Операторы давно умеют считать российский и зарубежный трафик. Вопрос цены доплаты для них тоже никакого труда не составит. Не вижу вообще проблем. Я думаю, они за один день все сделают. Для этого достаточно постановления правительства», - разъяснил он.
При этом Клименко объяснил, на что хватит 50 Гб трафика.
«50 гигабайт трафика хватает почти любому человеку на всё. Это вполне разумный объем: 25 фильмов, любой трафик СМИ, любой трафик условного YouTube. Например, я очень активный потребитель, у меня выходит порядка 3-х гигабайт в день или 90 в месяц. Но если взять мою семью и знакомых, 50 гигабайт там никто не выбирает, причем это единый трафик, не разделенный на российский и зарубежный. Поэтому 50 гигабайт даже сложно отнести к VPN, потому что, как правило, VPN – это исключительно "запрещенные" истории. Это занимает долю трафика. Поэтому я думаю, что это просто лоббизм операторов, которые давно хотят, чтобы зарубежный трафик физически оплачивался», - заключил собеседник НСН.
Герман Клименко ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», каким будет интернет в России после окончания СВО.
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