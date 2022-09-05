Зеленский прокомментировал победу Трасс на выборах премьера Великобритании

Зеленский также отметил, что ждет начала их сотрудничества. Он выразил веру в то, что их совместная работа сделает еще больше «для защиты народов Украины и Великобритании».

Ранее в понедельник стало известно, что Трасс победила на выборах министра Великобритании. Политик набрала 81,3 тысячи голосов, тогда как ее конкурент экс-министр финансов Риши Сунака получил голоса 60,4 тысячи человек.





