Зеленский прокомментировал победу Трасс на выборах премьера Великобритании
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что избранная премьер-министром Великобритании Лиз Трасс «всегда была на светлой стороне европейской политики». Такое заявление он сделал в телеграм-канале.
Зеленский также отметил, что ждет начала их сотрудничества. Он выразил веру в то, что их совместная работа сделает еще больше «для защиты народов Украины и Великобритании».
Ранее в понедельник стало известно, что Трасс победила на выборах министра Великобритании. Политик набрала 81,3 тысячи голосов, тогда как ее конкурент экс-министр финансов Риши Сунака получил голоса 60,4 тысячи человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,8 млн+41 690 / сут.
Умерли
385 тыс.+76 / сут.
Выздоровели
18,8 млн+30 703 / сут.
- СМИ: не менее 5 военных Пакистана погибли в перестрелке с террористами
- Зеленский прокомментировал победу Трасс на выборах премьера Великобритании
- Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
- МАГАТЭ 6 сентября обнародует отчет о ситуации на Запорожской АЭС
- Валдис Пельш станет ведущим Летнего кубка КВН
- В ООН осудили теракт у посольства РФ в Кабуле
- ЕС обеспокоен «враждебными высказываниями» Турции в адрес Греции
- Опрос: 4% британцев поддерживают избрание Трасс премьер-министром
- Reuters: ИГ* взяло на себя ответственность за теракт у посольства РФ в Кабуле
- РФ отменила облегченное посещение Курил японцами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru