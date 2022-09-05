Зеленский прокомментировал победу Трасс на выборах премьера Великобритании

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что избранная премьер-министром Великобритании Лиз Трасс «всегда была на светлой стороне европейской политики». Такое заявление он сделал в телеграм-канале.

Опрос: 4% британцев поддерживают избрание Трасс премьер-министром

Зеленский также отметил, что ждет начала их сотрудничества. Он выразил веру в то, что их совместная работа сделает еще больше «для защиты народов Украины и Великобритании».

Ранее в понедельник стало известно, что Трасс победила на выборах министра Великобритании. Политик набрала 81,3 тысячи голосов, тогда как ее конкурент экс-министр финансов Риши Сунака получил голоса 60,4 тысячи человек.



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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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