По его мнению, в дальнейшем характеризовать стиль и политику британского кабинета по-прежнему будет «русофобия до «последнего украинца».

«Свои граждане, по-видимому, у Лиз Трасс не на первом месте. Новому премьеру, скорее всего, придётся им сказать «тушите свет». Счета за электричество и отопление продолжают пробивать потолок в Соединённом Королевстве. И виноваты здесь не Россия и её Президент, а бездумная санкционная политика Дауниг-стрит», - написал Слуцкий.

Он добавил, что отношения Лондона и Москвы сейчас настолько на низком уровне, что хуже вряд ли могут быть, и смена премьера это вряд ли исправит.

Ранее стало известно, что по результатам выборов новым премьер-министром Великобритании стала бывший министр иностранных дел Лиз Трасс, сообщает «Свободная пресса».