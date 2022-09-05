Слуцкий оценил назначение Трасс на пост премьера Великобритании

Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале заявил, что новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс будет больше заботиться об украинцах, нежели британцах.

Трасс в случае победы пообещала бороться с ценами на электричество

По его мнению, в дальнейшем характеризовать стиль и политику британского кабинета по-прежнему будет «русофобия до «последнего украинца».

«Свои граждане, по-видимому, у Лиз Трасс не на первом месте. Новому премьеру, скорее всего, придётся им сказать «тушите свет». Счета за электричество и отопление продолжают пробивать потолок в Соединённом Королевстве. И виноваты здесь не Россия и её Президент, а бездумная санкционная политика Дауниг-стрит», - написал Слуцкий.

Он добавил, что отношения Лондона и Москвы сейчас настолько на низком уровне, что хуже вряд ли могут быть, и смена премьера это вряд ли исправит.

Ранее стало известно, что по результатам выборов новым премьер-министром Великобритании стала бывший министр иностранных дел Лиз Трасс, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ГосдумаПремьер-министрВеликобританияЛеонид Слуцкий
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