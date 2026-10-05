НАТО разрабатывает стратегию «быстрой победы» на случай конфликта с Россией
Представители НАТО в стратегии «быстрой победы» на случай конфликта с Россией уделили особое внимание интеграции в традиционные вооруженные силы новых оборонных технологий. Об этом сообщает RT.
Верховный главнокомандующий силами альянса в Европе генерал Алексус Гринкевич представит проект 12 октября в Польше.
В нем упоминаются современные оборонные технологии. Например, беспилотники и искусственный интеллект. Полковник Мартин О'Доннелл уточнил, что «теория победы» заключается в сохранении преимущества НАТО.
Инициатива должна заверить общественность в готовности альянса и обосновать увеличение расходов на оборону. В документе подчеркивается необходимость избегать непроизвольных провокаций и коллективно противодействовать гибридным угрозам.
В случае нападения предполагается, что НАТО заблокирует его с использованием сухопутных войск и других ресурсов в рамках сдерживания на восточном фланге. Готовы применить и недорогие БПЛА, системы с минимальным количеством членов экипажа и средства наведения с искусственным интеллектом.
Ранее глава разведки ФРГ заявил о риске втягивания Германии в конфликт с Россией.
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