Глава СПЧ предложил дать учителям возможность модерировать чаты с родителями

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил ввести функцию модерации школьных чатов с родителями, чтобы защитить педагогов от хамства. Об этом пишет Telegram-канал ведомства.

Родители заявили, что отказываются доверять школьным психологам

Фадеев объяснил, что сейчас родители общаются между собой и с преподавателями в MAX. Он рекомендовал мессенджеру добавить возможность ограничения права на отправку сообщений для некоторых участников чата. Это позволило бы учителям «отключать» тех, кто хамит.

Руководитель СПЧ добавил, что нельзя забывать о престиже работы учителя, доверии и уважении к нему. По его мнению, такая мера станет защитой педагогов от агрессии со стороны некоторых родителей.

Ранее председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков рассказал, почему преподаватели не могут выявить опасный конфликт в школе.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:СПЧШкола

Горячие новости

Все новости

партнеры