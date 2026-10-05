Глава СПЧ предложил дать учителям возможность модерировать чаты с родителями

Фадеев объяснил, что сейчас родители общаются между собой и с преподавателями в MAX. Он рекомендовал мессенджеру добавить возможность ограничения права на отправку сообщений для некоторых участников чата. Это позволило бы учителям «отключать» тех, кто хамит.



Руководитель СПЧ добавил, что нельзя забывать о престиже работы учителя, доверии и уважении к нему. По его мнению, такая мера станет защитой педагогов от агрессии со стороны некоторых родителей.



Ранее председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков рассказал, почему преподаватели не могут выявить опасный конфликт в школе.

