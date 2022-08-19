Глава МИД Великобритании считает, что РФ не должна участвовать в G20

По мнению Трасс, «у России нет морального права присутствовать на G20» во время военных действий на территории Украины.

Между тем ранее Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным в рамках саммита G20 в случае, если она займет пост премьер-министра Великобритании.

Проведение саммита запланировано на ноябрь на Бали.