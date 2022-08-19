Глава МИД Великобритании считает, что РФ не должна участвовать в G20
19 августа 202222:59
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает, что РФ не должна принимать участие в саммите G20 в Индонезии. Об этом сообщает Reuters.
По мнению Трасс, «у России нет морального права присутствовать на G20» во время военных действий на территории Украины.
Между тем ранее Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным в рамках саммита G20 в случае, если она займет пост премьер-министра Великобритании.
Проведение саммита запланировано на ноябрь на Бали.
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19 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru