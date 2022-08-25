Великобритания и Украина подписали соглашение о восстановлении инфраструктуры

Согласно подписанному соглашению, Лондон предоставит Киеву помощь экспертов в вопросах отстраивания аэропортов, взлётно-посадочных полос и портов.



В документе говорится, что Великобритания выделит Украине пакет помощи на сумму 10 млн фунтов стерлингов для восстановления железных дорог, мостов, тоннелей.

«Великобритания подписала историческое соглашение с Украиной, который обязывает обмениваться опытом в области инженерии и обещает новый пакет поддержки», - отмечается в заявлении британского кабмина.

Ранее уходящий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в ходе своего очередного визита в Киев, что его страна предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 54 млн фунтов стерлингов.