Великобритания и Украина подписали соглашение о восстановлении инфраструктуры
Великобритания окажет Украине помощь в восстановлении инфраструктуры, сообщает пресс-служба британского правительства.
Согласно подписанному соглашению, Лондон предоставит Киеву помощь экспертов в вопросах отстраивания аэропортов, взлётно-посадочных полос и портов.
В документе говорится, что Великобритания выделит Украине пакет помощи на сумму 10 млн фунтов стерлингов для восстановления железных дорог, мостов, тоннелей.
«Великобритания подписала историческое соглашение с Украиной, который обязывает обмениваться опытом в области инженерии и обещает новый пакет поддержки», - отмечается в заявлении британского кабмина.
Ранее уходящий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в ходе своего очередного визита в Киев, что его страна предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 54 млн фунтов стерлингов.
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